La venganza de los 300 tamales

A quien no le gustó que le cobraran en público, nos platican, es al alcalde de Pijijiapan, Chiapas, el morenista Carlos Alberto Albores, pues luego de confirmar que sí debía, desde hace más de un año, el pago de 300 tamales que ofreció durante su campaña, Ana Gabriela Martínez, la cocinera y quien también era odontóloga en el DIF, fue despedida. Todo apunta, nos dicen, a que el morenista no soportó que la agraviada lo acusara en un evento del gobernador Rutilio Escandón (Morena), y no conforme con correrla y lavarse las manos diciendo que no fue responsable del despido, emprendió una campaña de desprestigio contra la odontóloga, al acusar que sólo llegaba a “dormirse”... pero al final ¿quién puede confiar en un político que no paga ni los tamales que “regaló” en campaña?

Diferencias horarias y legislativas

Entre jalones, nos narran, se la llevan las diputadas federales chihuahuenses Andrea Chávez (Morena) y Daniela Álvarez (PAN), luego de que se aprobó la homologación del horario de invierno con Estados Unidos en los municipios fronterizos del estado. La razón, nos explican, es que entre ambas se desató una lucha de egos para ver quién hizo más para lograr dicha medida, siendo la más cercana al triunfo la diputada Chávez, quien apareció junto al titular de la Segob, Adán Augusto López, presentando la solicitud para que fuera publicado en el DOF. ¡Qué tal!

Por fin se inicia el “Mayito Fest”

En San Juan Sabinas, Coahuila, nos comentan, las miradas están sobre el inicio, este miércoles, del “Mayito Fest 2022”, una pachanga de tres días con música en vivo y comida gratis, para celebrar el cumpleaños del alcalde morenista Mario Alberto López, quien es conocido por ser amigo de la fiesta y de las copitas de más, incluso, entre semana. En este sentido, nos dicen que la razón de tanta expectación es que se presume que el magno festejo correrá en parte con cargo al erario, además de que se realizará en horas laborales, por lo que mientras el edil celebra con unas frías, hay otros que lo mantendrán en la mira. Pues, ¡felicidades!