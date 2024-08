Apatzingán.— La crisis generada por la paralización de la cadena productiva del limón en los municipios de Apatzingán y Buenavista, Michoacán, empieza a dejar estragos de manera más marcada en los jornaleros y productores.

Este miércoles se cumplen tres días de que productores, empacadores, comercializadores e industriales decidieron parar las actividades del limón en esos dos municipios de la Tierra Caliente.

Los limoneros se declararon insolventes para sostener el pago del impuesto criminal que les fijó el cártel de Los Viagras, el cual pasó de dos pesos por kilo de limón cortado, empacado y procesado, a cuatro.

Antes, el cobro de piso era de un peso por kilo de limón cortado a cada productor, más otro peso por kilo comercializado a los empacadores. Ahora es el doble. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

Anoche, productores y empacadores de la región revelaron a EL UNIVERSAL que fueron amenazados por un sujeto, a quien identifican como operador de Los Viagras y encargado del cobro de la extorsión.

Este hombre les llamó para exigirles reanudar el corte, empaque y comercialización del cítrico o de lo contrario tendrían que pagar una multa de un millón de pesos.

Dan ganas de llorar todos juntos

Los afectados piden la intervención militar para solucionar el problema de raíz: las extorsiones criminales.

“Mire, nosotros sólo hacemos nuestro trabajo y no es justo que por un reducido grupo de delincuentes tengamos que pasar hambre”, dice Jesús Chávez, cortador de limón.

“¿En dónde está el gobierno entonces?, que dice que todo está bien. Ojalá se pongan en nuestros zapatos y vengan a vivir con los míseros 150 pesos que nos deja ‘la maña’”, reclama.

Jesús, padre de dos niños, dice que siente la responsabilidad de llevar el sustento diario a su casa para “medio comer”.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, cuenta que en estos días se levanta a las 04:00 de la mañana, como de costumbre, para ir a buscar trabajo y esperar a que algún productor realice un corte; sin embargo, eso no ocurre.

“Me vine de Apatzingán y me van diciendo que no hay corte, y pues ya vamos para atrás otra vez y a buscar a ver qué hacemos para comer porque no [hay] dinero ni ingresos, y ya de tanto ni en la tienda ya nos quieren fiar. Por eso tenemos la esperanza en el gobierno, para que nos ayude a calmar esto de las extorsiones”, reitera Jesús.

Bajo un sol a plomo, con su costal, la cubeta y su red, el padre de familia camina sobre los caminos que hacen las largas filas de árboles de limón, mientras narra la realidad de su familia: “Pues qué hacemos, más que ver llorar a los niños que tienen hambre y qué más decirles, porque la situación está para llorar... mi esposa y yo también con ellos, juntos, porque pues no hay corte de limón”.

Jesús explica que en temporada baja llega a cortar de seis a siete cajas de limón, las cuales le pagan a 50 pesos cada una, lo que significa un ingreso estimado de mil 50 pesos promedio por semana, pero hoy ya no cuenta con ese recurso.

Como Jesús, decenas de productores también exigen la intervención del Ejército.

“¿Para qué?... Pues para que ponga orden, recupere la paz y garantice que podamos vivir tranquilos”, sostiene Agustín, un empresario agrícola de la Tierra Caliente.

El productor, quien está postrado en una silla de ruedas resultado de una ofensiva criminal de Los Viagras, confirmó que el cobro de la extorsión aumentó al doble.

Por lo pronto, la advertencia de paro de la producción se cumplió y se prevé que en las siguientes dos semanas el corte, empaque y comercialización de limón siga detenido, hasta que el Estado le garantice la seguridad y la de sus familias, señalan productores.

Consultadas, fuentes del sector advierten que en el mercado interno se disparará hasta en 300% el kilo de limón, resultado de la paralización de la cadena productiva.

La versión oficial

El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que debido al desplome del precio del limón michoacano algunas empacadoras han decidido suspender el corte del cítrico.

En un comunicado, señaló que luego de un análisis en torno a la medida tomada por los empacadores se confirma que la caída en los precios de la fruta ha motivado el cierre parcial de actividades.

Indicó que en los últimos meses el costo del cítrico ha bajado hasta los siete u ocho pesos por kilo de compra a los productores. Dijo que en las mediciones semanales de la Secretaría de Desarrollo Económico, el precio del limón en los mercados municipales, como el de Morelia, ronda en los 15 pesos por kilo.

En la Central de Abasto de Iztapalapa tiene un costo de 30 pesos y en la Central de Abasto de Ecatepec, de 26.50 pesos, mientras que en los centros comerciales va de los 36.90 pesos a los 49.90 pesos por kilo.

Con relación al paro en el corte del limón, Torres Piña dijo que éste se tiene en un 80% de los empaques en Apatzingán y en un 70% en Buenavista; en tanto que en Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla y La Huacana trabajan al 100%.

“Seguimos teniendo reuniones y comunicación con los productores. Hay un diálogo permanente. Continuamos con operativos de vigilancia y atención permanente”, dijo.