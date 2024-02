San Luis Potosí.— El estado enfrenta un panorama desolador por la falta de lluvias en uno de los episodios más críticos de su historia, puesto que la sequía está presente en los 58 municipios.

Pese a las severas condiciones en todo el territorio potosino, el gobierno federal ha hecho caso omiso a la petición de la administración estatal para que decrete la emergencia por sequía extrema.

En diciembre de 2023, en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona emitió formalmente la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural. Sin embargo, hasta hoy no hay resultado y, ante la proximidad de la época de estiaje, se prevén severos daños en las cuatro regiones.

Lee también: Por sequía, riesgo de que producción de leche caiga 10%, advierten

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el monitor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 31 de enero, el estado registra sequía —que va desde anormalmente seco hasta sequía excepcional— en 100% de su territorio, es decir, en los 58 municipios.

En anormalmente seco se encuentran cinco municipios; en sequía moderada están Charcas y Villa de Guadalupe, y en sequía severa se ubican seis localidades.

Lo que mantiene en alarma a las autoridades es que más de la mitad del estado se encuentra en una condición de sequía extrema a excepcional, pues 11 municipios se han decretado en el primer indicador y en el grado de mayor alerta, es decir, en sequía excepcional, están 34 municipios.

En tanto, el reporte más reciente de la Conagua sobre el almacenamiento de los principales embalses en San Luis Potosí muestra que cinco de las ocho presas se encuentran con un porcentaje inferior a 10%, una de ellas incluso con menos de 1% de su capacidad.

La presa El Potosino está vacía, con apenas 0.9% de llenado, seguida de la Valentín Gama, que registra 2.2%; El Realito, 5.8%; El Peaje, 6.8%, y la presa de San José, 8.9%. Las únicas con niveles superiores, aunque no llegan a 30%, son La Muñeca, 24.8%; La Lajilla, 25.7%, y La Cañada del Lobo, que está a 27.9% de su capacidad.

Agonizan ríos

La huasteca potosina, en la zona norte y sur, de ser un sitio con ríos y cuencas rebosantes, hoy es el área con mayor afectación.

Laurencia, una adulta mayor del pueblo tének, vive en la sierra del municipio de San Vicente Tancuayalab, donde los pozos más cercanos se han quedado sin agua; tampoco ha podido captar lluvias, pues hace casi un año que no cae ni una sola gota.

Lee también: FOTOS: Así lucen las presas de Valle de Bravo y Villa Victoria, que están en sus niveles más bajos de almacenamiento de agua por sequía

Habitantes de la huasteca acarrean agua desde pozos cercanos; no han podido captar lluvias, pues desde hace un año no cae ni gota, dicen. Foto: Nancy Hernández | El Universal

Por ello, camina cerca de 45 minutos de ida y 45 minutos o más de regreso para poder “acarrear una o dos cubetas de agua”, lo que su cuerpo le permita desde la presa La Reina; sólo lo suficiente para poder cocinar y asear a su hija, que vive con discapacidad.

Laurencia reconoce que la temporada más dura está por llegar. Por eso, la poca agua que comparte con otras mujeres en una pileta se reutiliza para lavar ropa, asearse, incluso de ahí mismo beben los animales. “Ahorita de a poquita agua hemos estado, pero estamos apurados; nomás no llueve y la presa se va a quedar sin agua, ni para los animales ni para la comida [va a haber]”, aseguró.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Marcela Quevedo Patiño, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí (Sedarh), reveló que los ríos de la Huasteca, como el Tampaón —el más grande e imponente de la zona, que lleva el caudal de la cascada de Tamul en el municipio de Aquismón—, tienen cifras históricas y temen que la situación se recrudezca en un par de meses.

“Estamos llegando a medidas alarmantes, históricas. Estamos muy por debajo de sus niveles y por eso estamos en mesas permanentes de trabajo, porque viene una temporada crítica. En algunos puntos estamos a 40% de su capacidad; el agua es de uso principalmente para el consumo humano y agrícola, 45% se extrae para riego”, mencionó.

Reveló que la sequía ha desencadenado que los ganaderos de la región estén preocupados por la amenaza de que comience la muerte de cabezas de ganado, por lo que se han visto obligados a vender poco a poco sus animales.

Alberto Arellán, un campesino de 71 años originario del Rincón del Porvenir, municipio de Mexquitic de Carmona, describió que sus tierras tienen cerca de tres años que están secas, pues desde entonces no se registra un aguacero suficiente para la siembra de maíz y frijol. Aseguró que esto ha dejado a su suerte los programas de gobierno como Sembrando Vida, mismos que no son un alivio, pues es imposible mantener viva cualquier especie ante la falta de humedad en la tierra.

Lee también: Aumenta sequía de moderada a severa en el Valle de México, informa Conagua

Más de la mitad del estado se encuentra en sequía extrema a excepcional, y las presas registran niveles bajos históricos. Foto: Especial

“Ya tiene como tres años que no llueve; ya no llueve como era antes, caen lloviznas que no alcanzan para trabajar las tierras. Ahorita no sembramos, no hay nada de humedad, lo único que estamos plantando es maguey y nopal, pero también el maguey se seca, porque no aguantan, se secan y volvemos a plantar... y así nos la llevamos todo el año”.

En 2023, en El Porvenir únicamente en diciembre hubo una ligera llovizna, pero fue insuficiente para alcanzar la cosecha.

“Antes, del campo sacábamos para mantenernos, ahora ya ni para eso ni para los animales, porque no hay qué comer; se están muriendo. El año pasado por lo menos teníamos agüita para tomar, pero este año no hay ya ni para dónde correr; vamos al pozo y ahí pagamos por poquita agua cada cinco días y sólo traemos de poquita para lo más indispensable”, lamentó.