La pistola que usó alcalde, ¿era real o de utilería?

A pesar de que “el horno no está para bollos” en Guanajuato, nos comentan que el alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña (PAN), salió a “aclarar” la portación de una pistola durante los operativos de seguridad de hace una semana, por los ataques armados en la entidad, pero lo hizo al estilo Cantinflas. Nos relatan que, en un video, don Alejandro explicó que ese día se vistió con uniforme táctico por la ocasión y aseguró a sus críticos y “los que estaban preocupados” que la pistola que llevaba fajada en la cintura era de plástico, “de agua”; sin embargo, advirtió a los malandros y delincuentes: “El día que me los tope, les voy a enseñar [el arma], para me digan de qué es”, o lo que es lo mismo, “como digo una cosa, digo otra, ¿o no, chato?”.

Aventaja Saúl en “mátame ésta”

En la “guerra de ferias” en Zacatecas nos platican que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila (Morena), “adelantó dos zancadas” a su hermano, el gobernador David Monreal (Morena). Nos indican que los boletos para los principales eventos masivos de la feria estatal (en septiembre) serán vendidos por empresarios palenqueros; en cambio, para la feria de Fresnillo, que inicia este fin de semana con la presentación del cantante Julión Álvarez, el gobierno de don Saúl anunció que los boletos para los eventos no se venderán, sino que serán canjeados por kits de útiles escolares, los cuales serán repartidos en comunidades marginadas. Siguen “las venciditas” entre hermanos.

¿Una expriista en tierra de AMLO?

Desde Tabasco nos comparten que “es un secreto a voces” que la nueva dirigente estatal de Morena será la exalcaldesa de Teapa, Tey Mollinedo Cano, quien fue hasta hace poco la delegada estatal del partido. Sin embargo, nos detallan que doña Tey no la tendrá fácil, pues no es “egresada de la lucha democrática” del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que su origen es en el PRI, pero goza de la confianza de la dirigencia nacional; sin embargo, nos dicen, falta ver si los llamados “lopezobradoristas de cepa”, encabezados por el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, la dejan pasar o le llenan el camino de piedritas.