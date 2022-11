La mejor seguridad... ¿sólo para el secretario?

No cuentan desde Zacatecas que quien sigue levantando ámpula por el gran dispositivo de seguridad que usa hasta para ir al súper, es el general Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública estatal, quien dejó perplejo a más de uno luego de que, ante la insistencia de la prensa, aceptó que llegan a ser más de 10 los elementos de seguridad que lo custodian, pero eso no es todo, nos dicen que cuando los periodistas le expusieron que había más agentes para cuidarlo que policías municipales en varias regiones, don Adolfo no escondió la molestia y soltó que él no era el secretario de Turismo o de Salud, sino quien “combate a los delincuentes”, por tanto, remarcó que seguirá custodiado. ¡Ah! y con respecto al déficit de policías municipales, afirmó que eso no es problema suyo. ¡Qué tal!

De un desafuero anunciado

Nos dicen que el Congreso de Guerrero está a punto de ser el escenario de un histórico desafuero contra un diputado: el excoordinador de la fracción de Morena y excoordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien no ha logrado explicar por qué decidió tirar la biblioteca del Congreso y tampoco le salen las cuentas de unos millones que desvió para comprar tinacos y despensas en su pretensión de disputarle la senaduría a Félix Salgado (Morena), quien busca reelegirse, pero la gota que derramó el vaso, nos explican, fueron sus ataques a la nueva coordinadora, la diputada Yolitzin Domínguez, a quien ha denostado, cometiendo en su contra violencia política de género. Muy grave la conducta de este personaje, quien además, nos recuerdan, se hizo pasar por indígena para repetir en su curul.

En Aguililla, ni paz ni orden

Nos cuentan desde Michoacán que ahora resulta que ya nadie quiere saber de la problemática que se agudiza en el municipio de Aguililla, donde los regidores y la síndico están en contra de la alcaldesa María de Jesús Montes (PVEM) y viceversa. Ante ello, nos narran, ya fracasó el secretario de Gobierno, Carlos Torres, con un acuerdo inocente en el cual intentó ser el mediador entre todos los integrantes del Cabildo de ese municipio, pero eso no es todo, añaden que los diputados locales por su parte se han hecho de la vista gorda ante la solicitud de desaparición (parcial) de poderes y juicio de procedencia que presentó doña María de Jesús, en contra del resto del Cabildo. Ya veremos en qué termina toda esta cuita política.