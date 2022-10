La incómoda “ayudadita” de EU

Nos cuentan desde Zacatecas que quien ya no siente lo duro sino lo tupido es el gobernador David Monreal Ávila (Morena), porque ya no sabe a quién recurrir para que lo ayude a pacificar su estado. El asunto, nos indican, es que en esa búsqueda resbaló, al saltarse varias formalidades e invitar directamente a su tierra al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien llegó acompañado de representantes de la DEA, INL y FBI para anunciar que entre ambos gobiernos se realizarían acuerdos de cooperación para combatir al crimen organizado. No obstante, nos dicen, el morenista sufrió un revés, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le corrigió la plana, al aclarar que dicho acuerdo “es ilegal”. Al final, a don David no le quedó de otra que salir a decir que fueron los medios los que informaron de manera “imprecisa”, porque resulta que siempre no firmó ningún acuerdo con Estados Unidos. ¡Qué tal!

El silencio del gobernador

Nos cuentan que en Baja California Sur, 24 horas después de una denuncia del obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba, sobre una irrupción de un grupo armado en un templo, el gobernador Víctor Castro (Morena) hizo mutis, igual que la Procuraduría de Justicia. En este sentido, nos dicen que la denuncia ocurrió en un contexto enrarecido, pues semanas atrás otro grupo de armados atacó a policías municipales; además, crecen las denuncias de “cobro de piso”, lo que hizo que desde diversas trincheras, ciudadanos exigieran acciones efectivas contra el delito, al recordarle a don Víctor que cuatro años se vivieron balaceras y levantones, y temen se repita, mientras él se queda sin palabras, literal.

Sorprenden a delegado

Un desencuentro muy desagradable, nos comentan, fue el que vivió en Ciudad Juárez el superdelegado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, cuando hace unos días llegaron de forma sorpresiva a su oficina decenas de elementos de la fiscalía y la agencia Estatal de Investigaciones, armados y listos para ingresar al edificio, con el argumento de realizar un operativo por denuncias de supuesta expedición, por parte de esta dependencia, de certificados de vacunación Covid falsos. Según nos detallan, fue el mismo delegado quien recibió a los agentes, pidiéndoles que dejaran las armas para entrar, tras lo cual públicamente acusó un “acto grotesco de intimidación”, acoso y hasta de golpeteo político en su contra. Ya veremos en qué termina el asunto.

Vítores para Alfaro

Tiempos de corcholatas se viven en el país conforme se acercan las elecciones presidenciales de 2024 y esta vez, nos mencionan, tocó el turno en Movimiento Ciudadano, luego de que durante la asamblea de autoridades municipales de MC, que se realizó en Jalisco, el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, fue recibido con gritos de “¡presidente, presidente!”. El asunto, nos relatan, es que incluso entre los amigos del góber más de uno recordó que el mandatario jalisciense es de los peores calificados, según algunos instrumentos y, sobre todo, parece no tener buena popularidad fuera de su terruño. De ser así, ¿qué habrá sido ese vitoreo?