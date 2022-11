La historia de Jessenia; creían que murió en incendio, pero fue asesinada

Ciudad Juárez.— Jessenia Johana tenía 17 años, quería ser veterinaria y el mismo día en que la asesinaron en Ciudad Juárez había ido con su hermana a buscar los zapatos para su graduación de bachillerato.

El pasado 2 de mayo fue asesinada y calcinada dentro de su casa, donde vivía con su madre en la colonia Manuel J. Clouthier.

Aunque en un inicio el crimen fue catalogado como un accidente, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) atrajo el caso y se abrió una investigación por feminicidio, debido a que se descubrió que, antes de ser calcinada, Jessenia Johana fue asesinada a golpes, explica en entrevista con EL UNIVERSAL su madre, Verónica Robles Tarango.

“Durante el día ella anduvo con mi hija mayor, porque le andaba ayudando a escoger los zapatos de la graduación, porque estaba a punto de graduarse del CBTIS. No encontraron zapatos y se devolvieron a la casa.

“Mi hija [mayor] es mi vecina. Se percató que su hermana entró a mi casa; iba a bañarse porque yo iba a pasar por ella para dejarla en casa de una amiga para que estudiara para el examen de admisión de la universidad. Yo me atrasé en el trabajo y al llegar me encontré que mi casa estaba quemándose, y sabía que Jessi estaba ahí adentro”, relata la señora Verónica.

Aunque su madre intentó ingresar a la recámara donde estaba la joven le fue imposible, pues las llamas no se lo permitieron.

“Al principio pensamos que como estaba en la cama y se mantenía con el celular conectado le había tronado el cargador. Cuando llega la FEM fue cuando ya no me gustó. Me empiezan a explicar que había mucha sangre [en la recámara]. A mi hija la asesinaron salvajemente, le golpearon la cabeza, y pues la mataron”, lamenta Verónica.

Aun cuando la FEM tomó el caso, hasta el momento no existe alguna respuesta en cuanto a la investigación ni tampoco hay detenidos o móvil del crimen.

“Mi hija no salía, tenía un grupo de cinco amigos. No tenía problemas, era muy selectiva con sus amistades. [Las autoridades] no tienen algún sospechoso; sospechoso todo mundo es, pero alguien en concreto, no”, explica.

Eso ha llevado a que amigos de la joven y familiares realicen manifestaciones en Ciudad Juárez para exigir justicia y se avance en las investigaciones del caso, pero al no tener respuesta han llegado hasta la gobernadora del estado, María Eugenia Campos.

“No hay ninguna respuesta... quedaron en reunirse en Ciudad Juárez la gobernadora y el fiscal del estado con nosotros, y hasta la fecha es, como nosotros decimos, ‘nada más por taparle el ojo al macho’ porque estaban los medios de comunicación. Jamás se reunieron con nosotros”, destaca.

“Mi vida giró peor que en 360 grados”

Doña Verónica dice que tras el asesinato de su hija la vida le dio un giro, pues de un día a otro se quedó sin un lugar donde vivir y, principalmente, sin su hija, a quien recuerda como una joven seria, que salía con sus amigos como cualquier otra adolescente de su edad, que amaba a los animales y quería ser veterinaria.

“Todos los sueños y todas las metas platicadas nos las quitaron. Ella quería salir adelante, se quería superar, tenía muchos planes, muchas metas; todo cambió. Yo me quedé sin nada, y eso no me interesa, pero me la quitaron a ella”, lamenta la madre.

A más de seis meses del crimen, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la familia pide lo mismo que miles de familias en el país: justicia.

Chihuahua ante el feminicidio

El estado de Chihuahua ocupaba, hasta el mes de septiembre, el séptimo lugar nacional en delitos de feminicidio, mientras que Ciudad Juárez está en el primer lugar en este ilícito de entre 100 municipios que se contabilizaron en las estadísticas más recientes presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cifras presentadas a EL UNIVERSAL por la Fiscalía General del Estado (FGE) se señala que hasta el pasado 14 de noviembre 35 mujeres habían sido víctimas del delito de homicidio doloso por razones de género o feminicidio en la entidad.

De este total, el municipio de Ciudad Juárez concentra la mayor cantidad, 15 casos, y el resto se distribuye en otras regiones.

En cuanto a mujeres víctimas del delito de homicidio doloso, hasta la misma fecha se llevaban contabilizados 173 hechos en todo el estado.

Juárez acumulaba 112 víctimas, por lo cual de nueva cuenta es la región del estado con más mujeres asesinadas, de acuerdo con la estadística presentada.

Chihuahua, en deuda con las víctimas

Norma Ledezma, titular en Chihuahua de la organización Justicia para Nuestras Hijas, asegura que existe una deuda por parte del estado hacia las familias de las víctimas de feminicidios, ya que lejos de reducirse este delito se ha convertido en un problema que ya es permanente.

“Lejos de reducir el feminicidio, ya es permanente. Efectivamente, hay un gran número de mujeres asesinadas; sin embargo, la mayoría se clasifica como homicidio doloso de mujer, pero no se clasifica como feminicidio”, explica la activista.

A decir de ella, esto se debe a diversos factores, y uno de ellos es que Chihuahua tiene 67 municipios y sólo en nueve de ellos se tiene presencia de la Fiscalía de Género, por lo que en el resto los asesinatos de mujeres se clasifican como homicidios.

“La violencia contra la mujer está latente, permanente en el estado de Chihuahua desde hace ya tres décadas, y si bien es cierto algunos gobiernos que han pasado han simulado el desarrollar programas y políticas públicas para la atención y para la prevención, ninguno de los dos ejes ha sido atendido de manera genuina o es deficiente el resultado”, señala la activista.

En el tema de feminicidio, recalcó, se tiene una deuda con la sociedad chihuahuense, con las madres, hijas y hermanas que han sido víctimas.

“Chihuahua tiene una deuda con las familias de las víctimas de feminicidio. Se tiene una deuda que no han querido atender, y ¿por qué no han querido atender? Porque son mujeres, y las mujeres no tienen valor en este estado. Los casos de hace 15, 20, 30 años aún siguen en la impunidad y los homicidios se siguen presentado en esa sombra fría de la impunidad. Si no se sanciona a los responsables es una invitación a que se sigan presentando estos casos”, expuso.

Agrega que, pese al paso de los años y los gobiernos, aún no hay políticas públicas eficaces que prevengan la desaparición de mujeres y el feminicidio, por lo que en Chihuahua se sigue luchando por una justicia que no llega.