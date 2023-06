San Cristóbal de las Casas.— En un mercado de Chiapas destaca un anuncio publicitario para invitar a los visitantes a refrescarse en esta temporada de calor, con la bebida ancestral. “No estás aquí para tomar agua. #Tomapozol”, se lee en la cartulina que cuelga en uno de los locales, que en las últimas semanas ha sido frecuentado por cientos de clientes.

La llegada de la temporada de calor en Chiapas disparó la venta de pozol blanco y el de cacao en los mercados, cocinas económicas o comercios de venta de tacos, empanadas y flautas.

Desde el mes de abril, que empezó la ola de calor en Chiapas, los negocios de venta de pozol han tenido un repunte en las ventas de esta bebida de maíz, la cual puede beberse con una pizca de sal y chile güero (de bajo picor), o saborearse con mango verde y chile en polvo.

No obstante, también hay quienes prefieren consumir el pozol con cacao, que sólo requiere dos cucharadas de azúcar blanca y está listo para degustarse.

Además de éstos, también existe el pozol agrio, el cual sólo se consume en las comunidades indígenas de las regiones Norte, Altos, Selva y otras, donde los lugareños acostumbran a tomarlo con sal y chile para mitigar el hambre durante la jornada laboral o la sed en los días de siembra.

Este pozol agrio únicamente puede conseguirse en mercados de algunos municipios indígenas, como Palenque, Chilón, Yajalón, Chenalhó y otros.

En las tres formas, para la elaboración del pozol las mujeres, quienes regularmente lo preparan, usan el método tradicional, que es batir con la mano la masa, hasta que se diluya en el agua.

Desde la entrada de la ola de calor en Chiapas, los negocios de venta de pozol que se ubican en los mercados están atestados de clientes. Después de las 14:00 horas es difícil conseguir la bebida, porque prácticamente se agota, dice un parroquiano que siempre que puede se da una vuelta para tomar pozol.

El pozol, bebida ancestral del sureste

“Toma pozol, no tomes Coca”

En 2020, cuando el artista plástico chiapaneco, Enrique Díaz, vio la noticia del futbolista Cristiano Ronaldo, entonces jugador de la Juventus, moviendo de sitio dos botellas de Coca Cola que se encontraban frente a él en una conferencia, y pronunciar la palabra: “agua”, fue cuando al pintor se le ocurrió hacer un grabado con el lema: “Toma pozol, no tomes Coca”.

“Estas personas por ser grandes del deporte mundial, su mensaje es muy grande. Me llamó mucho la atención lo que dijo Ronaldo. A partir de ese momento estuve pensando qué cosa hacer y fue cuando se me vino la idea de que en Chiapas el alimento de origen o tradicional con el que todos nos criamos es el maíz, que sirve para preparar atol, pozol y tascalate. Ahí fue cuando se me ocurrió hacer el grabado en linóleo: Toma pozol, no tomes Coca”, relata.

A partir de ese primer grabado que publicó en su cuenta de Facebook, sus seguidores empezaron a compartirlo, y a la fecha más de 50 mil veces ha sido replicada la publicación. Pero no todo paró ahí, porque a partir de ese primer grabado hizo otros hasta sumar 12 con la temática del pozol.

“Este es el grabado que más me ha dado satisfacción personal, porque logré transmitir un mensaje de respeto, de cuidado, de amor, paz, unión, fraternidad, de vivir bien la vida… Me convertí en un promotor de cosas positivas”, explica el artista.

“Con este grabado estoy satisfecho de haber aportado algo a mi cultura. Soy chiapaneco al 100% donde quiera que me encuentre”, agrega.

Ante el avasallamiento publicitario, los chiapanecos han vuelto a recurrir al pozol para saciar el hambre y calmar la sed, porque saben las consecuencias que traen las bebidas azucaradas, y por eso, los negocios de este tipo están atestados de clientes.