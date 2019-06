“La depresión me mantenía sin fuerzas para levantarme”

Hermosillo.— El dolor, el coraje y la frustración por perder a su pareja la llevaron a una profunda depresión. Leticia todavía recuerda que hace 30 años le dolía todo, hasta respirar, y así como cuando se apaga la luz, todo se oscureció, perdió el interés por la vida, por todo lo que le rodeaba y sin más, un día intentó suicidarse.

En sus más altas crisis tuvo que pedir permisos en el trabajo porque la depresión la mantenía incapacitada, al grado de no tener fuerzas para levantarse. Recuerda que la gente que la rodeaba le hablaba fuerte, le decía que no debía seguir así, y su respuesta a manera de pregunta siempre era la misma: ¿cómo, cómo le hago, dime cómo?

“Entré a practicar yoga, y no sé en qué momento desperté. Entendí que ni el mejor sicólogo del mundo te va a poder ayudar si tú no quieres, aprendí a meditar y me sirvió para ayudar a muchos jóvenes que están en depresión y que por esa razón cayeron en las drogas”, comenta.

Ahora convertida en una profesionista exitosa, Leticia aplaude la iniciativa del gobierno del estado para salvar vidas.

Ayuda. Con el innovador programa Ponte Frente al Espejo, el gobierno del estado tiene el objetivo de ver de manera integral por la salud mental de los sonorenses, que serán atendidos por médicos especializados de la Secretaría de Salud.

El bienestar y la salud mental se han convertido en prioridad del gobierno, en virtud de que Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional en suicidio.

El programa cuenta con la plataforma digital www.pontefrentealespejo.com y se basa en una app móvil que incluye dos cuestionarios avalados por la Organización Mundial de la Salud para detectar a la población con riesgo de trastornos mentales, a fin de que pueda ser atendida oportunamente. Están expresadas en forma sencilla y comprensible, permitiendo cubrir distintos grupos de trabajadores, estudiantes y población en general.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, precisó que la plataforma digital puede detectar diversos problemas emocionales, como ansiedad y depresión, además de saber cómo está la autoestima del paciente y su desarrollo personal.

Tiene información para mejorar la nutrición, las redes de apoyo, el sueño y evitar el consumo de sustancias, el agotamiento, la tristeza y la violencia; las recomendaciones con las que cuenta la plataforma están escritas en un lenguaje sencillo y son muy útiles porque están hechas para la población en general.

Además de las sugerencias, señaló Clausen Iberri, la plataforma genera un código para cada persona, con el que puede ingresar cuantas veces quiera para obtener la información que le sea de mayor utilidad, y puede llamar al 9-1-1, Ponte Frente al Espejo, en situaciones de emergencia emocional para recibir orientación personal.