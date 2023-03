“La crema y nata” en el informe de gobernadora

Desde Chihuahua, nos platican que la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) congregó a la “crema y nata” de la política en su Primer Informe de Gobierno, ofrecido ayer en la capital. Nos detallan que entre los asistentes hubo de “chile, mole y pozole”, pues estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena), en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; el expresidente Vicente Fox (PAN), el gobernador Salomón Jara (Morena), de Oaxaca; los mandatarios panistas Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán; Mauricio Kuri, de Querétaro, y Tere Jiménez, de Aguascalientes. Pero, además, por el Poder Legislativo asistieron los coordinadores de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y del PAN, Julen Rementería, y de la Cámara de Diputados fue el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel (PAN) y Jorge Romero, coordinador de los diputados panistas, entre otros. ¡Qué tal!

Le madrugan a MC para obtener mayoría calificada

El que se quedó “como novia de pueblo” en Nuevo León, nos cuentan, fue el partido Movimiento Ciudadano, pues esperaban una afiliación masiva a sus filas, luego de que venció el plazo para que los legisladores que buscan ser reelectos por un partido distinto al que los postuló hicieran su cambio de bandera. Sin embargo, nos indican que “el ganón” en eso de agregar gente fue el PRI, ya que sumó a sus filas a la diputada local Jessica Martínez Martínez, quien en algún tiempo fue coordinadora de la bancada de Morena, luego se declaró independiente y ahora se alineó con priistas y panistas, dándoles la mayoría calificada de 28 votos, con los que pueden reformar la Constitución estatal y el partido naranja sólo se quedó con sus mismos 11 legisladores y con las ganas de convertirse en nueva mayoría. ¡Lástima Margarito!

Aprovechan comparecencia para “tirar pedrada” a Sheinbaum

Desde Morelos, nos comentan que “como fantasma” rondó el nombre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena), durante la comparecencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, en el Congreso estatal, a pesar de que había el compromiso de no politizar el acto. Quien arrancó, nos narran, fue la diputada petista Tania Valentina Rodríguez, al señalar que el caso de la joven Ariadna fue más que politizado por el Gobierno capitalino, lo que dio pie a que don Uriel le siguiera al afirmar que “desgraciadamente hay feminicidios que no fueron mediáticos y tampoco utilizados como estandarte político” y, como si fuera rutina, nos dicen, doña Tania indicó que “es importante referir lo que pasa en Morelos para evitar que los temas delicados se sigan prestando a la politiquería”. Como que doña Claudia no es “santo de su devoción”. ¡Ups!