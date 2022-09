La chamba retira a El Bronco de las redes sociales

Quien se jubiló de las redes sociales en Nuevo León, nos cuentan, es el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón (independiente), por sus nuevas ocupaciones. Nos recuerdan que don Jaime se encuentra en arraigo domiciliario, lo cual no le impedía seguir posteando, pero lo dejó de hacer hace un mes cuando falleció su yerno Hernán Rodríguez Escalera (arrastrado por una corriente del río Pesquería), quien era su mano derecha y se quedó a cargo de la supervisión y manejo de sus ranchos desde que fue detenido. Por eso, nos explican, don Jaime pidió a una jueza de Control —y le fue concedido— un permiso para poder hacerse cargo de sus ranchos de 7 de la mañana a 9 de la noche, con la condición de andar con custodia y regresar a dormir a su domicilio en el municipio de García ¡Qué tal!

Líder moral del PS y Adanlover

El que tiene todas sus veladoras encendidas en Sinaloa, nos comentan, es el extitular de Salud y líder moral del Partido Sinaloense (PS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues “apuesta su resto” por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena) para que sea el candidato guinda a la Presidencia en 2024. Nos indican que don Melesio se ha vuelto un promotor acérrimo de “su gallo”, al grado que, hace unos días, los diputados locales del PS rindieron su informe de labores y no perdió la oportunidad para elogiar y hablar maravillas de don Adán y además dejó atrás la polémica con el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), por lo que más de uno comenta que don Melesio está más guinda que muchos en el estado.

Reclaman tardanza en desfile

A pesar de que “el horno no está para bollos” en Guanajuato, nos platican que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) y el alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña (PAN), se llevaron una lluvia de reclamos durante el tradicional desfile de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas. Nos relatan que la parada cívico-militar se realiza cada año y se suspendió por la pandemia; sin embargo, el evento se programó a las 12 del día, pero empezó con hora y cuarto de retraso, lo que molestó a varios de los espectadores, quienes reclamaron a don Diego y don Alejandro cuando encabezaban el contingente y, aunque ambos se deshacían en disculpas, las indirectas no pararon ¡Ouch!

Exigen cambio de nombre

Nos comparten que los que no quitan el dedo del renglón son los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes aprovecharon el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa para manifestarse en su campus, pero con otro motivo particular: exigir a las autoridades universitarias que le cambien el nombre al Auditorio Jesús Murillo Karam, pues alegan que es indignante para la institución que se siga llamando así, ya que el exgobernador y extitular de la PGR se encuentra en la cárcel. Nos dicen que los jóvenes continúan recabando firmas, pues dejaron en claro que en eso no habrá “ni perdón, ni olvido”.