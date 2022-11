Kiosko Exprés. Repetirán en Hidalgo examen de admisión por trampas

Nos platican que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está en el ojo del huracán tras darse a conocer que los aspirantes que realizaron examen nacional de ingreso (del Ceneval) los días 17 y 18 de noviembre tendrán que repetir la evaluación, debido a que se detectaron “prácticas no éticas”.

Nos detallan que la máxima casa de estudios hidalguense anunció el “pequeño detalle” e instruyó a los jóvenes a que el próximo 8 y 9 de diciembre acudan de nuevo y el “ofertón” es que será sin costo alguno.

Sin embargo, nos indican que lo que no aclaró la institución es quien cometió esas “prácticas no éticas” ni en qué consistieron, pues aunque argumentaron que siguen las investigaciones, parece que no fue tan simple como que alguien copió, pero ahora tendrá que “pagar justos por pecadores”, aunque en los pasillos se dice que no huele a que fueron los jóvenes.



