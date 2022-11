Nos cuentan que en Guerrero de plano dejaron abandonado el changarro, como si no hubiera problemas que resolver, para irse todos a la marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.

Nos dicen que la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, encabezó un contingente en la Ciudad de México junto con un montón de sus funcionarios, incluyendo al secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, entre muchos otros.

Pero no fue la única; el delegado del gobierno federal, Iván Hernández, también llevó su contingente conformado por servidores de la nación de todas las regiones del estado. Esperemos que por esas tierras sureñas no pase nada este domingo, porque no habrá nadie que responda.

Lee también: Pornografía infantil en Acapulco, 'imparable y escurridiza'

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rdmd