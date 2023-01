Desde Sinaloa, nos cuentan que cientos de turistas que se quedaron varados en Mazatlán por los hechos violentos de este jueves están que truenan contra las autoridades del estado, porque ni el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), ni el secretario de Turismo y exalcalde del puerto, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), ni mucho menos el alcalde mazateco sustituto Édgar Augusto González Zatarain (Morena) fueron para ver por ellos y los dejaron solos y a su suerte.

Nos relatan que los visitantes se quedaron con un amargo sabor de boca, pues muchos de ellos no pudieron regresar a sus lugares de origen según sus planes, pero lo peor fue que los hoteleros no fueron solidarios y no les otorgaron ni un peso de descuento, no había ningún medio de transporte, además de que las tiendas y farmacias estaban cerradas y las que abrieron, ya no tenían mercancía para ofrecer, por lo que la pasaron bastante mal y don Rubén y don Guillermo ni sus luces. ¡Pésimo servicio!

Lee también ¿Por qué no le avisaron al góber?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

bmc