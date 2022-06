Justicia para Liliana: Murió atropellada, pero peritaje la culpa y dice que adeuda 28 mil pesos por daños a vehículo

Pachuca.- "Me desgraciaron la vida", fue lo primero que expresa Marisela, que en la víspera del festejo del día de las madres recibió la peor noticia de su vida, el asesinato de su hija.



A Liliana, la mató un sujeto ebrio, que hoy camina por las calles de Pachuca en total impunidad.



Liliana de víctima pasó a ser culpable por que tuvo la “ocurrencia” de salir a trabajar a las 5:00 de la mañana, vestida de obscuro; una sudadera negra y un pantalón de mezclilla.



Pero también se le ocurrió pasar en un paso peatonal regido por semáforos, en el momento en que atravesaba un vehículo conducido a exceso de velocidad, por un hombre que se había ido de fiesta y que registraba .83 grados de alcoholemia y quien no frenó, ni siquiera en el momento en que la arrolló.



Eso es lo que señala el peritaje de la Procuraduría de Justicia de esta entidad, pero además dice, que dejó una deuda por daños al vehículo de 28 mil pesos.



No puedo entender cómo es que está libre a nosotros nos desgraciaron la vida dice Marisela.





Cuenta que es jubilada de la escuela secundaria General Justo Sierra en Tizayuca, entonces decidió dejar la plaza a Liliana para que mantuviera a su hijo, quien era su más grande preocupación ya que al ser viuda solo la tenía a ella.



El trabajo seguro que Liliana tuvo por cuatro años le fue otorgado por su madre con una condición, cuidar y hacerse cargo de uno de sus hermanos que sufre discapacidad.



“Ese era el acuerdo yo podía morir tranquila si Liliana cuidaba a su hermano, pero fue ella quien murió”.



El peor 10 de mayo

Era el nueve de mayo y Liliana como desde hace cuatro años se preparó para acudir a su trabajo a la escuela secundaria . A las 5:00 de la mañana vestida ya con una sudadera negra y un pantalón de mezclilla, salió a tomar su autobús solo que ese día no llegaría a su destino.



En su camino se cruzó con C.C.C quien viajaba junto con su primo Valentín, ebrios la atropellaron y abandonaron sin prestar auxilio.



Al conocer el accidente elementos de la policía estatal iniciaron la persecución, apoyados con un monitoreo de cámaras del C5i.



Los dos hombres fueron detenidos y C.C.C no pudo declarar debido al grado de alcohol que tenía en el cuerpo, asevera Rubén Olguín hermano de Liliana.



De los estudios toxicológicos no hay nada, ya que el sujeto se negó a practicárselo y las autoridades se lo permitieron aunque esto no es opcional.



Y mientras los responsables huían, Liliana quedó tendida en el pavimento, sus familiares denuncian que desde las 5:10 en que sucedió el accidente, su cuerpo permaneció exhibido hasta después de las 10 de la mañana, sin que la taparan y sin que la levantaran



Ese día para la familia de Liliana todo ocurría con normalidad, pero su hijo empezó a inquietarse y le comenzó a llamar por teléfono, lo mismo que sus compañeros de trabajo extrañados porque no había acudido al trabajo, pero del otro lado de la línea nadie constaba.



Por la mañana una tía de Liliana pasó por el lugar del accidente, pero jamás imaginó que quien estaba tendida en el suelo era Liliana.



Su madre cuenta que le hablaba todos los días a las 2:30 de la tarde. “Ese día fue la excepción, me ocupé en los quehaceres de la casa y no lo hice, pero quien me marcó fue mi nieto para decirme que no encontraba a su madre que si estaba en mi casa”.



Ahí fue cuando le hable a mi hermana para preguntarle si la había visto y me dijo que no, pero que por el lugar donde acostumbra a tomar el autobús hubo un accidente muy feo, entonces le hable a Rubén para decirle que su hermana no aparecía y que cerca de su casa hubo un accidente.



Rubén interviene y cuenta. “Yo llego a buscarla y me envían al ISSSTE, de ahí a la Procuraduría donde me dicen que hay una personas con las características que busco pero me mandan al Semefo, donde pasó directamente a reconocer el cuerpo ; ella tenía una lesión en la cara del lado derecho y según la impactaron del lado izquierdo.

“Al entregarme sus cosas, me dan su celular con todas las llamadas perdidas y pregunto ¿por qué nadie nos avisó? ¿Por qué nadie contestó las llamadas? Me dicen que no están autorizados a contestar”.



En cambio, para lo que sí están autorizados, es a saquear, denuncia, ya que se percató que el monedero de Liliana fue abierto y le sacaron el dinero, lo mismo que del celular donde siempre guardaba un billete de reserva.



“No tuvo derecho a que nadie hablara por ella, mientras estaba en el asfalto sacaron su INE y le pusieron el celular encima pero nadie nos avisó. En tanto el responsable si tuvo derecho a una llamada para pedir a sus familiares que fueran por él”.





Irregularidades impiden que se haga justicia

La familia de Liliana señala una serie de irregularidades que les ha impedido Justicia, desde la falta de aviso para decirles del accidente, el tiempo que permaneció el cuerpo expuesto en la vía pública y sobre todo el trato de “algodón” que recibió el responsable.



Cuentan que además de que al sujeto no se le practicó la prueba toxicológica, en menos de 24 horas salió de detención.

“Al otro día de los hechos llevé a mi sobrino a declarar, ahí no me dijeron nada pero ya tenían el peritaje. Fue al día siguiente en que me enteré que al responsable lo habían dejado en libertad y me dan acceso al peritaje, donde mi hermana sale como responsable por llevar ropa oscura lo que evitó que el sujeto la viera según ellos”.



Explica además que en el peritaje no venían marcas de llantas, lo que evidencia que no hubo un intento de frenado, señalan un trayecto contrario a la lesión que tiene en el lado derecho y el impacto lo recibe de lado izquierdo.



También aseguran que iba en dirección contraria a la que en realidad transitaba.



“Mientras que al sujeto que la atropelló no le hicieron la prueba toxicológica, a mi hermana ya muerta si sé la practicaron”.



La familia de Liliana pide el apoyo del gobernador, del presidente o de alguna autoridad que les dé esperanza de justicia; que la familia rota que dejó un accidente ocasionado por una persona en estado de ebriedad, no quede impune. Hoy Liliana no tiene voz, pero su familia habla por ella.

