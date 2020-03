Justicia no admite regateos políticos: Gobernador de Querétaro

Santiago de Querétaro.— Una convocatoria a trabajar por la seguridad y la justicia desde la neutralidad política, realizó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Dijo que el más estricto sentido de justicia no admite regateos políticos, no espera premios, no acepta dilaciones, ni trastoca instituciones, sino que fortalece el Estado de Derecho y construye la paz.

Al tiempo, el mandatario advirtió que los tiempos que vive México demandan nuevas respuestas institucionales para fijar un rumbo claro, medible y comunicable de la coordinación en materia de seguridad y justicia.

En la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, expuso que en Querétaro “estamos implementado políticas de estado que trascienden ciclos de gobierno, con resultados que avalan nuestro modelo de seguridad y de justicia”.

Además, ante los procuradores y fiscales generales de Justicia de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Querétaro, Domínguez Servién destacó que de acuerdo con el Índice de Estado de derecho en México 2019-2020, presentado por World Justice Project, la entidad queretana se ubica como la única en someter su modelo de justicia a un riguroso método de evaluación, lo cual posiciona al estado como modelo a seguir en protocolos y políticas destinadas a salvaguardar la paz social.

“Dicho índice nos otorga el primer lugar en justicia penal y ausencia de corrupción, segundo lugar en el cumplimiento regulatorio, y tercer lugar en derechos fundamentales”, expuso el mandatario emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

Y comentó que por segundo año consecutivo, en 2019 se obtuvo el primer lugar nacional en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, reconocimiento que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el primer lugar nacional en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de acuerdo con la organización México Evalúa.

Asimismo, el gobernador mencionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro se encuentra entre las primeras tres con mayor efectividad en la política de impunidad cero.

“Nuestro modelo de justicia Cosmos es una de las 17 mejores prácticas a nivel mundial por su implementación tecnológica, de acuerdo con el análisis de la empresa Airbus; así que cuenten con Querétaro para fijar el rumbo colaborativo de la justicia en nuestro país”, aseveró.

En su momento, el fiscal General del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, explicó la visión de la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

“Nos convoca la obligación de evaluar los resultados de las estrategias implementadas e impulsar nuevos proyectos para combatir el delito. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tiene la visión de ser un ente generador de políticas públicas que hicieran realidad el acceso a la justicia”, detalló.

Echeverría Cornejo indicó también que el reto de las fiscalías autónomas es atender y dar respuesta al reclamo social de investigar y perseguir el delito y así combatir la impunidad, lo cual se logrará a través de la coordinación interinstitucional y la suma de voluntades de una sociedad participativa.

Por su parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Roberto Ochoa Romero, en representación del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reiteró el compromiso de esa dependencia para trabajar permanentemente de manera coordinada con Querétaro y todos los estados en el mejoramiento de la investigación y la persecución de los delitos para reducir los niveles de impunidad.