Cuernavaca.- Con la denuncia de juicio político contra el gobernador y los anuncios de auditorías especiales a las secretarías de Movilidad y Transporte; Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO); Administración; Obras (SOP) y a la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), los diputados pretenden presionar al Ejecutivo y sacar raja política rumbo a los comicios de 2024, afirmó el coordinador de asesores del gobierno estatal, Víctor Mercado Salgado.

Esos instrumentos (juicio político y auditorías), dijo Mercado, tienen tintes electorales “pero ya no pueden engañar al pueblo, ya basta que los diputados esgriman los mismos argumentos sin ningún sustento. Quieren ser protagonistas entonces esperen los tiempos y las reglas”, instó.

El martes el Legislativo aprobó por mayoría de votos instruir a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, aplicar auditorías especiales a cuatro secretarías de despacho ante la presunción de manejos irregulares del presupuesto.

El punto de acuerdo también sugiere la comparecencia ante el Congreso de Eduardo Galaz Chacón, titular de la SMyT, y de Jaime Juárez López, encargado de Despacho de CEAGUA, para que informen sobre el presupuesto ejercido por estas dependencias y las necesidades presupuestales que derivan en una solicitud de ampliación presupuestal remitida por el Poder Ejecutivo.

“Creo que no son momentos de hacer denostaciones porque hay cosas que ni tienen idea los diputados, y lo digo porque como exsecretario de Transporte puedo decir todo con detalle. Hablan (los diputados) de 140 millones de presupuesto para la dependencia, pero tan son más de 60 millones para nómina y falta considerar los pagos de renta, agua, luz y otras erogaciones”, respondió Mercado.

Subrayó que los poco más de 30 millones que autorizaron los diputados para la adquisición de tarjetas de circulación resultaron insuficientes porque de los 800 mil vehículos registrados en el padrón de Morelos, sólo alcanzaron para 250 mil, mientras que para las placas no autorizaron.

“El tema es político, estamos tranquilos y a los únicos que les hacen daño son a los ciudadanos. Creen que a mí me van a ahorcar, pero están perjudicando a los ciudadanos. No se vale que los automovilistas acudan a sacar sus placas y les decimos que no hay por un capricho de los diputados. Y las auditorias que anunciaron con mucho gusto las pueden hacer. Estamos en la mejor disposición”, dijo el coordinador de asesores en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.











afcl