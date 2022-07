Ciudad Juárez.- Lo que parecía una travesura, se convirtió en una pesadilla para la familia del menor Juan Manuel Ruiz Garcia, quien está desaparecido en Ciudad Juárez desde el 2018.

Daisy García, madre del menor a quien llamaban de cariño “Tomatito”, contó que la pérdida de su hijo ha sido el dolor más grande que le ha tocado enfrentar en la vida.

El niño, que al momento de su desaparición tenía apenas 11 años, salió de su casa el pasado 4 de julio del 2018 y desde ese entonces, nadie sabe nada de él.

“Ese día él andaba con nosotros en un centro comercial, mi esposo y él fueron y me dejaron en el trabajo y de ahí mi esposo se lo llevó a la casa. En lo que mi esposo se entretuvo mi hijo se salió por la puerta de atrás y se fue al parque y de ahí lo vieron jugar fútbol y después se fue solo, lo que él nunca hacía” dice su mamá en entrevista con EL UNIVERSAL.



Tras no verlo, sus amigos fueron a buscarlo a su casa, sin embargo ya no se supo dónde estaba, por lo cual la familia comenzó la búsqueda.

“Las autoridades comenzaron con las investigaciones y nosotros con la búsqueda y se decía que a mi hijo lo miraban, que lo miraban en una bicicleta y que muy cambiado, ya fue cuando se nos empezó hacer raro y comenzamos a buscarlo más por dónde nos decían que estaba, pero realmente nunca fue real”, explica.

A cuatro años de su desaparición y de las múltiples búsquedas que han realizado los familiares de “Tomatito”, hasta hoy la familia no sabe dónde podría estar.

“Hemos batallado mucho porque cada rato nos cambian a la MP (Ministerio Público) y no nos avisan, no nos dicen nada, nos damos cuenta porque nosotros vamos, ahorita no sabemos quién trae el caso de mi hijo”.

Actualmente la Comisión Estatal de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, mantiene vigente una recompensa de 200 mil pesos, a quien proporcioné información que ayude a dar con su paradero.



Era un niño estudioso e inquieto

“Tomatito”, como le decía de cariño su familia, era un niño estudioso e inquieto, inclusive su mamá relata que no le gustaba el apodo por el que le llamaba su familia desde que nació.

“Le gustaba mucho andar afuera con sus amigos, jugar fútbol pero nunca me había faltado a la casa así, nunca. Era un niño como cualquiera que le gustaba mucho jugar”.

"¿Ma, cuándo va a venir tomate?”: una travesura que nos cambió la vida

Daisy tiene cinco hijos más quienes la han ayudado para realizar las búsquedas de manera independiente, sobre todo por la colonia Melchor Ocampo en Ciudad Juárez, donde fue visto por última vez.

“Mi hija más chiquita de cinco años me pregunta mucho por él. Ella es la que lo recuerda mucho porque lo conoció y es la que a cada rato me dice: ¿Ma, cuándo va a venir tomate?”.

“Esa salida es la que me desgració mi vida. Es algo muy doloroso la pérdida de un hijo y más no saber de él”, añade Daisy, quien cuenta que el que Juan Manuel saliera de su casa a escondidas de su padre, ha representado una pesadilla para su familia.

“Es algo muy difícil porque la verdad no vivo en paz, no vivo tranquila. Es una desesperación muy grande el no tenerlo aquí conmigo, no saber si está bien o no. No hay ni un rastro de él, no tenemos nada de rastros de él”, expresa.

Para la familia, lo ideal es que las autoridades retomen la búsqueda como en un inicio, ya que aseguran se ha dejado en el olvido con el paso de los años.

“Así como el caso de mi hijo hay muchos y yo lo que les pido es que me ayuden, me apoyen como lo hacían de principio. Yo también quiero respuestas, no dejen en el olvido el caso de mi hijo, yo sigo al pie en buscar a mi hijo y encontrarlo”.

La mujer pide que quienes tengan información verídica sobre su hijo se comuniquen al 911 para poder dar con su paradero y tener un poco de paz.

