Monterrey, NL. - Dos jóvenes originarios de Saltillo y Guadalajara, que se ostentan públicamente como seguidores del nazismo, aunque ya en entrevista comentaron que sólo es para generar polémica pues realmente no representa su ideología, se presentaron este domingo en la Gran Plaza con la intención de realizar una concentración o marcha, en la que esperaban la asistencia de una 40 o 50 personas; pero al final optaron por retirarse al no llegar más gente a su convocatoria.

Los jóvenes se presentaron en las inmediaciones de la Fuente de Neptuno a unos metros de la calle Padre Mier entre Zaragoza y General Zuazua en el centro de Monterrey, adornada su vestimenta con afiches de la ideología nazi como las siglas SS de las Waffen, temibles fuerzas paramilitares y policiales del Tercer Reich, consideradas Responsables del exterminio de millones de judíos, y uno de ellos incluso imitando el traje que usaba Adolfo Hitler, con sus altas botas negras y un pantalón verde grisaceo estilo bombacho, además de una camisa negra y una gorra del mismo color.

Entrevistados por representantes de los medios, Cristian y Argol, según dijeron llamarse, y ser originarios de Guadalajara y Saltillo, expusieron que su intención es pronunciarse por medios pacíficos contra las políticas actuales, inconformes por la forma en que funciona el sistema de gobierno y de partidos políticos, ya que no ven en ellos una solución real de los problemas.

Lee también: Hallan muerto a exmilitar estadounidense dentro de una vivienda en Sinaloa

Explicaron que el sábado sostuvieron una reunión de diálogo de corte académico en la que participaron entre 40 y 50 personas y estuvo entre los asistentes un doctor en economía de origen francés.

Cristian señaló que ya que la gente los relaciona con el nacionalsocialismo, ellos han adoptado los símbolos de los nazis, pero rechazan que se les considere de ultraderecha que es una parte de las dinámicas del sistema político, ya que a otros los denominan de ultraizquierda. y ellos no están de acuerdo con esa dicotomía, pues en la práctica la derecha y la izquierda ya no son posturas que tengan valor para la real atención de los problemas del país y del mundo.

Comentó Cristian que para influir en la política, lo primero que buscan es la organización principalmente de la juventud, ubicando a personas que estén inconformes, que busquen una alternativa real, ya se verá cómo fluye esa organización, para incidir interviniendo en la política, organizando más reuniones, acciones de militancia, haciendo llegar este descontento o ideas a más personas.

Cristian y Argol, según dijeron llamarse, y ser originarios de Guadalajara y Saltillo, expusieron que su intención es pronunciarse contra las políticas actuales, inconformes por la forma en que funciona el sistema de gobierno y de partidos políticos / Foto: Emiliano Vásquez. EL UNIVERSAL

Expresó que se consideran una tercera vía o tercera posición política o filosófica que se distancia de la derecha y la izquierda, “en tanto que no nos consideramos ni liberales ni conservadores, ni socialdemócratas ni marxistas, y lo que en resumidas cuentas buscamos son los ideales de la patria, pero no como un ideal caduco que debe quedarse intacto sino como un ente orgánico que debe ser defendido, protegido”.

"Y creemos que el ideal nacionalista y de justicia social no deben estar peleados, que es lo que comúnmente presenta esta dictomoía de derecha e izquierda, que o se es patriota o se busca la justicia social y creemos que son dos elementos que deben estar reunidos en una sola posición política", dijo Cristian.

Afirmó que son una unión de distintas organizaciones que tienen mayor presencia en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Saltillo y Monterrey, que tienen entre sus referentes ideológicos al mexicano José Luis Ontiveros y al español José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

Lee también: Hallan “huachitúnel” con la Santa Muerte y Belcebú en Hidalgo

A pregunta expresa, dijo Cristian que “las diferencias étnicas no deben ser motivo de conflicto, pero las características étnicas deben servir para que haya un sentimiento de comunidad con aquellos que son semejantes, que comparten nuestra sangre, nuestra historia; pero que de ninguna manera sea motivo de conflicto ni de violencia”.

Afirmó sin embargo, “sabemos que hay grupos que organizan actividades violentas como en Estados Unidos, y hay algunos que se han querido integrar con nosotros, pero nuestro camino no es la violencia en este momento, es dar a conocer la ideas, las alternativas filosóficas y políticas, no generar violencia ni, actuar en contra de alguna persona o grupo”.

Por seguir esta filosofía, señaló, “hay camaradas que han sufrido acoso, persecución en Guadalajara, hubo conflicto, y en México, empezaron a acosar en redes sociales, por expresar sus ideas, por lo que piensan, cuando se supone que vivimos en país donde se defiende la libertad de expresión".

Crear un partido a futuro, dijo Cristian, dependerá de cómo se den las cosas pues por el momento desconfían del sistema político. Comentó que su discurso no es anti algo sino en pro de algo, como la patria, la justicia social y la identidad nacional, que son ideas que a veces chocan con otras posturas como el feminismo o el movimiento LGBT. Pero no queremos que se agreda a las personas sino que se enfrenten las ideas.

Rechazó que sea una estrategia para que la gente se acerque al movimiento sin temor, sino que “simplemente vivimos en tiempos donde predominan ideas no afines a nosotros y no sería positiva una cruzada abierta contra el feminismo, el movimiento lgbt”, pues expresó, nuestra cuestion identitartia defiende valores de nuestra nacionn, se distancía del discurso feminista que consideramos extranjero, su origen no es nacional, se originó en Europa occidental y de Estados Unidos, y viene impuesto desde afuera, por grupos de poder.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.





rmlgv