Mérida, Yucatán.- El Gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena, aseguró que “la foto de mi hijo Joaquín fue tomada en una silla que es réplica de la del Despacho del gobernador y que se encuentra en un museo que se instaló en uno de los espacios de la misma sede del Ejecutivo Estatal“.

En ese museo -que inauguró el ex gobernador Mauricio Vila Dosal- está también el escritorio que por años usaron varios gobernadores (as) de Yucatán.

Díaz Mena declaró a EL UNIVERSAL, que la silla oficial que usa el gobernador aún no está en el Despacho del palacio de gobierno porque aún no la entregan.

“La foto que subió mi hijo Joaquín fue tomada en el museo de Palacio de Gobierno donde existe una réplica del despacho del Gobernador y cualquier visitante se puede sentar y fotografiarse", por tanto señaló " no fue en mi Despacho, pues ahí aún no hay silla para sentarse, pues la llevaron al museo y la que encargué aún no ha llegado", dijo.

El mismo mandatario yucateco ha declarado que como hábito personal no usa la misma silla de los diferentes encargos que ha tenido, sino que él mismo lleva o adquiere una nueva silla.

Ahora no será la excepción, y está a la espera de que le entreguen la silla que usará en el Despacho principal del palacio de gobierno.

Por tanto, reiteró que su hijo mayor no incurrió en ningún exceso, porque esa foto no fue tomada en el Despacho principal del Gobernador.

