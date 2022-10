Jaloneos en Yucatán por fichar a excandidato del PRI

Donde “se soltaron los jaloneos”, nos platican, es en Yucatán por el excandidato del PRI en 2018 Mauricio Sahuí Rivero, luego de que el diputado federal Mario Peraza Ramírez (PVEM) posteó una foto del exgobernador Manuel Velasco (PVEM) con don Mauricio y con un mensaje de bienvenida a la autodenominada 4T. De inmediato, nos relatan, en el PRI se prendieron los focos rojos y aclararon que don Mauricio sólo había acudido a saludar a sus amigos del Partido Verde, pero él seguía siendo priista, aunque don Mauricio ni lo confirmó ni lo desmintió, pero se sabe que “no quita el dedo del renglón” para competir nuevamente por la gubernatura, mientras los priistas tratan de tapar el boquete que vacía sus filas. ¡Ouch!

“Le cuida” dirigencia a la mala

Desde Chihuhua nos cuentan que la disputa por la dirigencia estatal de Morena se puso color de hormiga luego de que, hace semanas, Brigitte Granados de la Rosa fue elegida como líder estatal, pero a su antecesor, Martín Chaparro Payán, le gustó el puesto y no se quiere ir, argumentando que hay impugnaciones no resueltas. Nos explican que, presuntamente, el INE no había ratificado a doña Brigitte oficialmente en su cargo, lo cual fue aprovechado por don Martín para argumentar que “las bases” le pidieron que se quedara a la cabeza hasta que doña Brigitte no compruebe con “papelito en mano” que es la nueva dirigente, y nadie lo sacará de ahí. ¡Qué tal!

“¡Con los subalternos, no!”

Desde Sinaloa nos comentan que el dirigente estatal de MC, Sergio Torres Félix, últimamente está asumiendo el papel de “ombudsman de los funcionarios regañados”. Nos relatan que don Sergio “está cazando” los traspiés del gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), y por ejemplo, recientemente lo acusó de ejercer violencia política en razón de género en contra de su secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, a quien don Rubén le ha llamado la atención durante sus conferencia por no estar al corriente de los problemas de su área, como no contar con los datos de planteles vandalizados y no estar atenta desde temprano de los pronósticos del tiempo para definir si es necesario suspender clases, por lo que don Sergio considera que los “jalones de oreja” se deben dar en privado, o lo que es lo mismo, “la ropa sucia se lava en casa”.