El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó esta mañana que los Libros de Texto Gratuito serán entregados en su entidad.

En conferencia de prensa, tras exponer puntos jurídicos y las revisiones por parte de maestros, se anunció que se inició la distribución de los textos.

“Los libros de texto tienen errores, tienen cosas que mejorar, pero bajo cualquier perspectiva es mejor trabajar con estos libros que no tenerlos”, dijo Alfaro.

Lee también Confirman desaparición de José Armando Adame Alemán, hijo de exgobernador de Morelos

Libros serán distribuidos: "jurídicamente no hay ningún impedimento para hacerlo"

El gobierno de Jalisco tomo la decisión de iniciar con la distribución de los libros de texto gratuitos debido a que jurídicamente no hay ningún impedimento para hacerlo, porque no representan un riesgo para las y los niños, como se ha dicho, y porque a pesar de los errores detectados en ellos sería peor no contar con ellos.

Mediante una conferencia de prensa virtual, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que en lo jurídico se encontraron elementos que justifiquen la no distribución de los libros a pesar de los amparos promovidos.

Ante este panorama, dijo, el gobierno estatal está obligado a distribuir los textos que ha enviado el gobierno federal, por lo que a partir de hoy comenzará su dispersión, excepto los de secundaria, que aún no ha llegado a la entidad.

61% maestros están de acuerdo con libros de texto SEP

En cuanto al contenido, el secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores, señaló que más de 78 mil maestros del estado han revisado los textos y el 61% está de acuerdo con utilizarlos, 26% tiene una postura neutral y sólo el 13% está en desacuerdo.

Lee también VIDEO: Así agredieron aficionados de los Rayados y Cruz Azul a 2 paramédicos en NL

Además, el secretario señaló que durante la sesión de ayer del Consejo de SIMEJORA (Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco), máximo orden de consulta en materia educativa en el estado, con 40 votos a favor, una abstención y un voto en contra, se tomó la decisión de distribuir los libros.

UdG concluye que "errores detectados son suficientes para no entregar libros"

Por su parte, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, recordó que 36 expertos de la institución revisaron a detalle cada uno de los textos y concluyeron que los errores detectados no justificarían que no se entregaran a las y los estudiantes.

Villanueva aseguró que contrario a lo que se ha dicho, estos libros de texto no erotizan o sobre estimulan sexualmente a las y los estudiantes ni buscan formar comunistas; así, lamentó que exista tanta información falsa sobre estos textos y pidió a los padres de familia estar tranquilos al respecto.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.





bmc