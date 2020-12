Instituto del Deporte de Aguascalientes reprograma competencia de atletismo

Aguascalientes.- Fue establecida y reprogramada la última fecha del Serial de Atletismo organizado por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), el cual promovió un mejor desempeño entre los deportistas que practican el atletismo en la en la modalidad de fondo y medio fondo.

Será el 5 de diciembre a las 9:00 hrs que se desarrollará en la Pista Olímpica de Ciudad Deportiva del IDEA donde poco más de 100 atletas competirán en la tercera y última fecha de este evento estatal.

El director general del IDEA, Manuel Aceves Rubio, precisó que esta convocatoria cuenta con el aval de la Asociación Estatal de Atletismo y fue abierta para todos los atletas de la entidad en las categorías de sub 16, sub 18, sub 20 y libre; lo que dejó una extraordinaria respuesta desde la primera fecha.

A su vez, el presidente de la Asociación Estatal de Atletismo Luis Antonio Vázquez Reséndiz explico que en la tercera etapa se desarrollarán las pruebas de 2000, 3000 y 5000 mts respectivamente para cada categoría.

El sistema de competencia se realizará bajo el formato de puntuación y se premiará a los tres primeros lugares de cada fecha con medalla alusiva al evento; así mismo se otorgará un trofeo a los ganadores del serial además de un premio en efectivo de 300, 500 y mil pesos.