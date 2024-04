Hermosillo, Son.- El expanista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue interpelado este martes durante la realización del foro Retos en el Combate a la Corrupción, que tuvo lugar en Ciudad Obregón, Sonora.

Durante su intervención, Corral señaló que le tiene gran aprecio y agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y relató que el mandatario lo invitó personalmente a formar parte de su gobierno.

Relató que el mandatario le dijo :“Yo sé lo que hiciste en Chihuahua, y no lo ha hecho ningún gobernador de México. Claro que López Obrador sabía lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho”, decía el ex gobernador cuando un hombre del público, que se identificó como Cristopher James Barousse lo interpeló.

“No te creo, Javier. No te creo. Tú sabes perfectamente bien que eso no es cierto. Tú me perseguiste, me encerraste, me torturaste y salí absuelto”, expresó Barousse.

“Y cuando me enteré trabajando aquí, en el estado de Sonora, que venías, dije: yo creo que es una buena oportunidad para venir a decirte, en tu cara, que todo lo que estás diciendo, desafortunadamente, no lo aplicaron. No mientas a la población. Tu estás diciendo que recuperaste dinero, pero ¿sabes cuánto dinero recuperaste en material penal?, cero pesos. Ningún juicio, ningún juicio, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel lo ganaste", aseveró.

"Desafortunadamente, y te lo quiero decir en la cara, yo no te tengo miedo. No voy a permitir que sigas mintiendo, no voy a permitir que sigas torturando. Tú me torturaste”, dijo Cristopher James Barousse, quien fue sacado del lugar donde se llevaba a cabo el evento entre gritos de ¡Fuera, fuera, fuera!

Cristopher James Barousse interrumpió al exgobernador Javier Corral cuando se encontraba en el estado de Sonora en un Foro Anticorrupción, que forma parte de los Diálogos por la Transformación de Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/1yhR7tkJ8l — Tiempo La Noticia Digital (@tiempo_mx) April 23, 2024





