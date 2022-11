Inauguran ampliación del Centro de Justicia de la Mujer en Cancún, Quintana Roo

Cancún.- Para ampliar la atención integral de víctimas de violencia de género, se inauguró hoy en Cancún el edificio anexo del Centro de Justicia para la Mujer (CJM), que suma la presencia de las Fiscalías Especializadas en Violencia Sexual, Trata de Personas y Feminicidios, así como la Unidad de Análisis y Contexto.

El inmueble, ubicado en la Región 94, sobre la avenida Miguel Hidalgo, brinda atención las 24 horas del día, los siete días a la semana, en materia de asesoría jurídica, victimal, familiar, psicológica, médica, terapias, ludoteca, trabajo social y delictiva, por parte de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a la Violencia (Ceaveqroo), de la Secretaría de Salud (SESA), de la Secretaría de Educación (SEQ) y de la Fiscalía General del estado (FGE).

Durante el acto inaugural, el titular de la FGE, Óscar Montes de Oca, manifestó que la institución busca brindar servicios multidisciplinarios con perspectiva de género, para eficientar los procesos de procuración de justicia, disminuir tiempos de espera, proporcionar atención integral, disminuir la impunidad, favorecer a la confiabilidad en el sistema de justicia penal y evitar la revictimización de las mujeres usuarias.

En el corte de listón participaron, además del funcionario, las y los fiscales especializados en Delitos Sexuales, Trata de Personas y Feminicidios, así como la titular del Centro de Justicia para la Mujer, María Sánchez; la directora general de Atención a la Violencia de Género, Mercedes Hernández; la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Miroslava Reguera y el secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide.

En entrevista, Montes de Oca Rosales dijo que la ampliación del Centro de Justicia forma parte de las medidas de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG) decretada a municipios del estado, en junio del 2017.

“Aquí vamos a concentrar todas las fiscalías que tocan los temas de mujeres que sean violentadas para efecto que aquí se les dé una atención integral. Casi casi lo construímos, era una pequeña estructura construida, nos la donó el municipio en la época de la presidenta del municipio de Benito Juárez, ahora gobernadora ‘Mara’ Lezama.



“Se invirtieron 5 millones 800 mil pesos en la construcción de este edificio, con todo y el equipamiento”, indicó, sobre la obra, cuya superficie abarca 480 metros cuadrados, en un terreno de 160 metros cuadrados.

El inmueble, construido durante tres meses, posee en su planta baja un área de recepción, sala de espera, cinco oficinas, bodega, cisterna, escalera marina para acceso a la azotea, archivo y conexión con el Centro de Justicia para la Mujer.

El funcionario informó que, de las 45 mil carpetas de investigación iniciadas anualmente, el 15 por ciento corresponde a delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres.

El Centro de Justicia para la Mujer fue inaugurado en mayo del 2018, en medio de cuestionamientos por irregularidades que datan de la época en que Roberto Borge fue gobernador (2011-2016) y que intentaron ser subsanadas por quien prosiguió al mando del estado: Carlos Joaquín González.

Para agosto de 2019, la entonces directora, Concepción Requena Ochoa –quien sustituyó a Blanca Carolina Reyes Turriza– admitió que el CJM cumplía con solo 1 de los 48 lineamientos para su creación y operación, consistente en la elaboración de su reglamento y carecía de presupuesto.

El gobierno joaquinista corrigió varias de esas carencias, pero no todas. En la actualidad, atiende un promedio de 17 a 20 usuarias al día, de primera vez, por temas de violencia familiar, principalmente, pero también por casos de violencia sexual y otros.

“Se ha incrementado el número de usuarias que acude al Centro de Justicia, año con año, o sea, cada vez tenemos más usuarias que están solicitando los servicios por primera vez”, expresó la actual directora, María Sánchez.

¿Por qué se requiere de un CJM?

Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Desarrollo de la Personalidad, informó que Cancún encabeza el número de denuncias por violencia sexual, seguido por Othón P. Blanco, de las 187 carpetas de investigación iniciadas en Quintana Roo.

Tan solo en octubre, en esta ciudad se emitieron 14 órdenes de aprehensión y 15 vinculaciones a proceso por violencia sexual, contra las 4 órdenes de aprehensión y las 3 vinculaciones a proceso en Othón P. Blanco. A nivel estatal se han librado 26 órdenes e igual número de vinculaciones a proceso.

Al respecto, el Fiscal indicó que tomando en cuenta la incidencia delictiva en ese rubro, por cada 100 mil habitantes, Quintana Roo se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional, pero si se analiza por cifra absoluta se ocupa el sitio 18, de acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

“No nos cuentan los 20 millones de turistas que vienen y que requieren de atención, todo tipo de servicios –agua, luz, drenaje– también seguridad, también procuración de justicia. Eso no nos lo cuentan. Ya hemos hecho esas observaciones para que esa metodología para clasificar el delito no sea medible de esa forma, porque no nos cuentan todo ese número de turistas que también reclaman justicia”, expresó.

En materia de Trata de Personas, el fiscal especial, Alfonso Díaz Pauli, expuso que en octubre se registraron tres casos y ocho en septiembre en la entidad.

De acuerdo con el reporte de la Incidencia Delictiva del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año se han registrado 26 casos de Trata de Personas, seis de ellos en septiembre; dos, en agosto; cuatro, en julio; 1, en junio; tres, en mayo; 1, en abril; tres, en marzo; seis, en febrero y ninguno en enero.



“No tenemos alta incidencia en Trata y no podemos medirlo en número promedio mensual”, dijo, al explicar que existen delitos conexos, como violencia digital y delitos en agravio de migrantes.

Montes de Oca Rosales detalló que se han rescatado 35 víctimas en este año, la mayoría, menores de edad y mujeres; se tramitó además la extensión de dominio de un motel, junto con otros dos centros de hospedaje y una casa de citas en Cancún; y hay un promedio de 14 detenidos, con tres o cuatro redes delictivas desarticuladas, en la modalidad de explotación sexual y laboral.

El funcionario destacó que el modelo de “agente encubierto” para estos casos, ha sido efectivo, pues han aumentado las carpetas de investigación y por primera vez se logró una sentencia condenatoria.

“La figura del ‘encubierto’ (agente) nos ha dado mucha presencia, incluso, es una Unidad que va a servir de modelo para el país; eso se está promoviendo ahorita, que todas las entidades la adopten, pero principalmente aquellas donde se dan temas de Trata de niñas, niños y adolescentes”, resaltó.

Nayelli González Almazán, fiscal especial en Feminicidios, agregó que al año se inicia un promedio de 11 carpetas de investigación, de las cuales 10 se judicializan, lo que implica que el 85 por ciento de las carpetas “se encuentran resueltas”.

Por tentativa de feminicidio se inician de 14 a 15 carpetas de investigación en el año, y un 100 por ciento se judicializaron.

Sobre el perfil de los agresores, dijo que al igual que en los delitos sexuales, el principal perpetrador se encuentra cerca de las víctimas.

“Es una persona conocida, es una persona con algún vínculo, alguna relación de confianza, familiar o laboral con la víctima”, abundó.

La primer sentencia por feminicidio en Quintana Roo –delito tipificado desde el 2013– ocurrió en 2017; hasta la fecha, se han obtenido 19 más, aproximadamente, y cuatro de ellas corresponden a 2022.

A pregunta expresa, Montes de Oca respondió que no contemplan presentar una iniciativa para tipificar como delitos el transfeminicio y el intento de feminicidio, como han solicitado las colectivas feministas.

afcl