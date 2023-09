Mérida.- Durante la Jornada Quirúrgica de Urología del Programa IMSS-Bienestar, que se realizó del 11 al 16 de agosto en el Hospital de Izamal en Yucatán, médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezados por el doctor Jorge Ignacio Bolaños, lograron extraer una piedra que ocupaba más de 50% de la vejiga de un adulto mayor que le causaba severos dolores, así como problemas para orinar.

Don José de 73 años de edad fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Julio César Salinas Salinas, especialista en Urología, así como por un equipo multidisciplinario.

El especialista aseguró que tras los estudios preoperatorios detectaron que el paciente tenía una piedra gigante, ubicada en su vejiga, con un tamaño aproximado de 10 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho, con un peso de 250 gramos, compuesto por diversos minerales como: calcio, oxalato y estruvita.

De acuerdo con el doctor Salinas, el paciente ya presentaba diversas complicaciones como: infecciones recurrentes en las vías urinarias y presencia de sangre al orinar.

No obstante, de no haber retirado la piedra de su vejiga, podría continuar creciendo y generar un daño renal severo, aunado a una posible anemia crónica que ponía en riesgo su vida.

Además, indicó que, Don José presentaba un crecimiento prostático que, junto con algunos factores externos, provocó que se formara una piedra muy grande. “Es una de las piedras más grandes que he visto tanto en mi práctica institucional, como aquí en las jornadas”, aseguró.

Después de 3 días de procedimiento, dan de alta a Don José

Después de tres días del procedimiento quirúrgico, Don José fue dado de alta bajo todos los protocolos institucionales, y deberá tener reposo absoluto, así como diversos cuidados en su alimentación y regresar para su revaloración de monitoreo.

Previo a su alta médica, Don José dijo sentirse agradecido con todo el equipo médico, por transformar su vida: “Gracias a esta jornada de IMSS-Bienestar, lo que no pude hacer desde hace cuánto tiempo y ahorita tuve la oportunidad de quedar bien. Gracias a Dios y a los buenos doctores que vinieron y que hicieron su trabajo. Me siento contento de estar, y también por el trabajo que hacen, Dios quiera que no se acaben las oportunidades, me atendieron bien, me cambiaron la vida” agregó.

El doctor Salinas reiteró la importancia de mantener una vida saludable y estar atentos a los primeros síntomas de alerta, como: dolor intenso que comienza súbitamente a la altura del abdomen, en un costado de la espalda y puede movilizarse a la zona de la ingle o genitales, provocando náusea, vómito, sudoración, escalofríos o sangre en la orina.

Del mismo modo, recomienda realizar chequeos preventivos y detecciones oportunas con el médico especialista, quien orientará y realizará un cuestionario y exploración física, e incluso solicitar estudios de laboratorio para confirmar si existe algún problema y recibir el tratamiento oportunamente.

El titular del IMSS en Yucatán, doctor Alonso Juan Sansores Río informó sobre la trascendencia de estas jornadas pues en Yucatán se cuenta con especialistas de alto nivel.











