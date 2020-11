Implementan campaña de detección de Hepatitis C en cárceles de Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Entre la población penitenciaria de Tamaulipas comenzó una campaña de detección de Hepatitis C, y a quienes resulten positivos se les brindará tratamiento gratuito.



La encargada de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social a nivel estatal, Sonia Abigail Peña Romero, explicó que durante noviembre se realizarán las pruebas rápidas al interior de todos los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas, a través de las diferentes jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud.



“La intención es tamizar al 100% de la población, y a las personas privadas de la libertad que resulten positivos se les harán pruebas de sangre, para determinar tratamiento, mismo que será proporcionado de manera gratuita”, detalló Peña Romero.



Las primeras pruebas comenzaron en el CEDES de Nuevo Laredo, esta semana arrancaron en Reynosa y Ciudad Victoria, mientras que el 16 de noviembre iniciarán en Matamoros.



Peña dijo que la Secretaría de Salud recibió la instrucción del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de atender en primera instancia a las personas privadas de la libertad, al ser considerada población vulnerable.



“Y de ahí se estableció la coordinación entre Salud y la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social”, añadió.



Refirió que no solo se pretende atender a las personas privadas de su libertad, sino que se les estará informando a quienes resulten positivos que sus familiares (cónyuges especialmente) podrán asistir a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) a realizarse los mismos estudios y de requerirlo también se les brindará el tratamiento totalmente gratuito.



Los CAPASITS son el área dentro de la Secretaría de Salud que brinda apoyo, tratamiento y seguimiento a paciente con enfermedades como VIH y Hepatitis C.

om/ed