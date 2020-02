Iglesia católica pide no caer en pánico ante coronavirus

En cuanto las autoridades de Salud informen que hay riesgos de contagio por el coronavirus originado en China, la Iglesia tomará medidas similares a las que se pusieron en práctica durante la epidemia de la influenza, pero mientras tanto no se debe caer en pánico, señaló el arzobispo de esta ciudad y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López.

El representante de la iglesia católica, llamó a “pedirle mucho a Dios”, porque este nuevo virus es un riesgo para la humanidad, al brotar en uno de los países más poblados del planeta, lo cual implica en este mundo tan global, “que será muy difícil detenerlo”.

Mencionó el caso de un ciudadano chino que pasó por México y fue considerado positivo de la enfermedad al llegar a Estados Unidos, por lo cual en el país se tienen que rastrear los lugares de contacto, “pero no es bueno caer en el pánico, estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades, y todos debemos atender nuestra salud”.

Expuso que a raíz de esta crisis mundial –con casos confirmados en más de 20 países-, estarán pendientes de la información e instrucciones que den a conocer las autoridades, para colaborar a que los fieles y la sociedad en general se mantengan sanos.

“En cuanto los autoridades de la Salud nos digan que hay un riesgo, inmediatamente procederemos como cuando la influenza”, dijo Cabrera López y recordó que en ese periodo, se daba la comunión en la mano, se utilizaron productos para limpieza de manos, y se limpiaron todas las bancas de las iglesias para evitar la propagación y contagio con el virus.

Por otra parte, ante el hecho de que Nuevo León todavía no firma el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues el gobernador Jaime Rodríguez afirma no estar seguro que beneficie al estado, y hay dudas sobre su operación, Cabrera López expresó que es un es un riesgo marginarse del camino de todo el país.

“Sé que el proyecto nuevo del Insabi implica más gasto para los estados porque hay que compartir recursos federales y estatales”, pero insistió, no es sano retirarse de un acuerdo que se ha tomado para que se atienda gratuitamente a los que no tienen Seguro Social, a los que estaban en el Seguro Popular y muchos otros que no tienen manera de atender su salud.

Aseveró que en el país, caminamos y debemos de caminar hacia la salud universal de todos los mexicanos, independientemente de que coticemos o no en el Seguro Social, porque la salud es un bien para todos y es un deber de quienes nos gobiernen de hacer una realidad este derecho.