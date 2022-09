¿Huele a PRIMor en Chihuahua?

Nos cuentan que el superdelegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, dio de qué hablar tras la ruptura de la coalición Va por México, luego del espaldarazo que a nivel federal el PRI le dio a Morena respecto a la permanencia en las calles de la Guardia Nacional. Fue en sus redes sociales, nos platican, que don Juan Carlos cuestionó a los priistas del estado sobre si se “reivindicarán con el pueblo de Chihuahua”, o en sus palabras “¿seguirán de apéndices de los poderes establecidos?”. Y aunque a la fecha ningún tricolor le ha respondido, nos confían que entre la clase política local las aguas se arreciaron, al considerar que dicho llamado buscaba más bien llamar la atención de los priistas para unirlos a las filas de Morena. ¿Será que en el estado se dará pronto el llamado PRIMor?

Un jaloncito para el PAN

Nos platican desde Guanajuato que quien le dio un jaloncito considerable a su partido fue el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, luego de que aprovechó su participación en los festejos por el 83 aniversario del PAN para, por segunda ocasión en el año, reprochar el escaso número de jóvenes que el partido tiene, pues por ejemplo, dijo, de 15 mil militantes en el estado, sólo 650 tienen menos de 26 años. Don Diego, nos detallan, hizo ver a dirigentes y militantes que el PAN se está haciendo un “partido de viejos” y recordó que los triunfos panistas eran por el trabajo de a pie de sus integrantes que andaban en las calles con perifoneo y hasta aportan sus propios recursos, por lo que el futuro se ve duro en un “partido de funcionarios y burócratas”. ¡Ups!

Celebran con águila americana

No se puede concluir la semana patria sin hablar de algunos tropezones por parte de autoridades, y uno que podría ganar si fuera competencia, nos indican en Yucatán, es el alcalde del municipio de Panabá, Omar Adiel Mena (PAN-PRD-NA), quien sorprendió a propios y extraños cuando en la ceremonia de Independencia en el Palacio Municipal cambió el águila real del escudo nacional por el de un águila calva, también identificada como águila americana, generando no sólo confusión, sino violando también la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. En este sentido, nos dicen que el tropezón puso a don Omar en la mira de críticas, no obstante nadie se disculpó ni corrigió el error. Ojalá el año próximo sí pongan la correcta.

Llanto patrio, crítica segura