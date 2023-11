Acapulco.— Empresarios hoteleros de esta ciudad exigen a los gobiernos federal, estatal y municipal que no politicen ni traten de beneficiarse de la tragedia provocada por el paso del huracán Otis.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Javier Saldívar Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de este destino turístico, denuncia que la respuesta inicial de las autoridades fue lenta y hasta se pelearon, aunque todos pertenecen al mismo partido: Morena.

“Los invitamos a que se quiten sus banderas y no se anden peleando, y menos utilizar esta catástrofe para fines políticos”, expresa.

Saldívar Rodríguez señala que más de 95% de los hoteles del puerto resultaron con daños de diferente magnitud; sin embargo, asegura que Acapulco se pondrá de pie y se reactivará como destino turístico antes del 15 de diciembre próximo, para recibir a miles de turistas durante los tradicionales festejos de Navidad y Año Nuevo.

“Estaremos vigilantes de los recursos que lleguen a este estado. Vigilaremos cómo se van a desarrollar esos gastos y que realmente impacten en la sociedad más pobre, en las colonias que más lo requieren y, por supuesto, que podamos levantar nuestra planta laboral de una manera que no queden hipotecadas nuestras propiedades de por vida”, subraya el empresario.

El empresario señala que no se requiere una reconstrucción, sino una “construcción del nuevo Acapulco”, con normas actualizadas en la construcción de edificios, que atiendan fenómenos como huracanes y sismos.

“La IP ya puso demasiado“

Alejandro Martínez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del puerto de Acapulco, considera que no hay duda de que el destino turístico se levantará con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres.

El líder empresarial estima que las pérdidas económicas ascienden a 500 mil millones de pesos, 60% de las cuales no fueron provocadas por el huracán, sino por la rapiña, que arrasó durante días con la mercancía de todos los comercios e incluyó el robo de pantallas, relojes de alta gama, joyas y hasta las cajas fuertes donde los grandes establecimientos comerciales tenían dinero en efectivo.

“La iniciativa privada ya puso demasiado, porque la rapiña vino a dar un sustento a muchas familias que saquearon ropa de marca.

“Vamos a tener familias que van a traer muy buenas marcas de vestir, (...) muy buenos relojes, con joyería, que su calidad de vida la cambió el huracán, (...) muchas familias se beneficiaron de la iniciativa privada, independientemente que dimos todos los inventarios de arroz y leche, huevos, pan.

“La iniciativa privada entregó todo lo que tenía, ni las manos metimos, no hubo contención y ahora vamos a invertir porque seguimos confiando en que Acapulco nos va a dar lo que siempre nos da Acapulco, nos ha dado mucho y es tiempo de darle”, destaca.

Jesús Saldívar también recrimina a las autoridades que no hayan hecho nada para evitar los robos.

“Sabemos que siguen aquí los grupos antagónicos [del crimen organizado] y pues ellos están en lo suyo. Nosotros tenemos que construir un nuevo Acapulco, que también [ellos] se sumen, que no hagan desmadres que traigan consecuencias que nos vengan a afectar.

“El saqueo fue algo que no debió ser. Si hubieran sido alimentos no hubiera habido problema, pero abusaron y eso la autoridad también era su responsabilidad cuidar y salvaguardar, y los protocolos no funcionaron adecuadamente después de la tragedia, eso hay que reconocerlo. Ya hay una coordinación, no quiero echar culpas a nadie, pero sí fue muy lenta la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, recalca.

Llamado de atención a la alcaldesa

Alejandro Martínez remarca que los empresarios tuvieron que ser duros y llamarle la atención a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, para que su personal de limpieza comenzara a levantar escombros y basura que se han acumulado en muchas de las calles de la ciudad.

“Fue vapuleada la presidenta municipal por todos, porque queríamos que ella se pusiera las pilas… Sí le hablamos fuerte, aunque se haya molestado, yo entiendo, pero era una necesidad que ya se empezara a recoger la basura. Y hoy, si te puedes dar cuenta, tenemos una ciudad más limpia, cambió el rostro, esto debió haber sido hace una semana. Aunque la presidenta esté sentida con nosotros, teníamos que hablarle fuerte”, apunta.