Tuxtla Gutiérrez.— Siete días antes de Navidad de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, Chatita, como le llama su familia, fue raptada por un comando en Berriozábal, Chiapas. Se la llevaron del salón donde su madre, Isabel Torres Aquino, de 37 años, celebraba su boda. Junto a la joven se llevaron a su novio, su tío y al tecladista que amenizaba la fiesta.

Ese 17 de diciembre, la fiesta terminó abruptamente cuando hombres con fusiles de asalto descendieron de camionetas. A las 20:00 horas, a los invitados les ordenaron tirarse al piso, dejar sus carteras y teléfonos en las mesas y no levantar la mirada.

En el salón, ubicado a 150 metros de la jefatura de la policía municipal, una docena de invitados, entre ellos el padre, hermanos, primos y amigos de Isabel, fueron sometidos y golpeados. Un invitado logró llamar por teléfono a la policía municipal, pero no hubo respuesta.

Cassandra entró en pánico. Pese a las instrucciones de los criminales, se incorporó para buscar a su hijo Matías, pero recibió golpes en la espalda. Un invitado le pidió que se calmara, pero en ese momento los delincuentes daban la orden de retirada y un hombre la llevó hacia la calle. Durante el cautiverio en la casa de seguridad, el tío de Cassandra escuchó que un hombre interrogaba a su sobrina y también le decía que habían llegado a Berriozábal para limpiar “a las lacras”.

“A esta muchacha no me la toquen. No te preocupes porque tú te vas a ir con tu hijo. Tú te vas a regresar”, le prometió un hombre con acento norteño.

El novio de Cassandra fue torturado por los hombres hasta que lo asesinaron.

En la mañana del 18 de diciembre, los hombres anunciaron que liberarían al músico y al tío de Cassandra. Les advirtieron que no acudieran al Ministerio Público porque matarían a la muchacha.

Los hombres subieron a un vehículo. El tío de Chatita pudo ver por una apertura de la cinta que le cubría los ojos cuando pasaron el retén policiaco de La Pochota. El auto continuó hacia Chiapa de Corzo, pero se detuvo en el libramiento norte, a la altura de la Torre Chiapas. Les dieron 250 pesos y les advirtieron: “Por ningún motivo levanten la mirada, ni volteen a ver porque les damos un tiro en la cabeza”.

En la avenida, los hombres pararon un taxi, a los 20 minutos estaban en casa.

Una familia rota

Es septiembre de 2022, cuando recién cumplió 18 años, Cassandra trabajaba en una cafetería del centro de Berriozábal, donde hizo amistad con un cliente. A las pocas semanas era novia del desconocido.

El hombre robusto, que dijo tener 25 años, con acento tabasqueño, “muy educado y bien vestido”, llegó a la casa de la madre de Cassandra para decirle que no iba a jugar con los sentimientos de su hija. “No tengo ningún familiar. Ando buscando rehacer mi vida. Me separé de mi pareja”, les contó.

En Berriozábal, cuando se supo lo ocurrido, la gente especuló que el joven “era el jefe de plaza” de un cártel, pero Isabel asegura que no vio nada sospechoso. “Mi hija estaba muy enamorada de él”.

A siete meses de que fue capturado junto con Cassandra, nadie ha denunciado su desaparición.

Matías, su hijo de una relación previa, empezó a ir al jardín de niños. A raíz de los hechos, Matías y su papá dejaron el pueblo.

Tras el rapto de Cassandra “mi vida dio un giro de 180 grados”, lamenta Isabel. Su hijo mayor salió de Berriozábal, mientras que Isabel se quedó en el pueblo con sus dos hijos pequeños, de 13 y cinco años. “Tengo mucho miedo de que ellos salgan a la calle. Apenas los he empezado a sacar. Me da miedo de que algo les pase”, dice la madre.

La búsqueda de Chatita

En la búsqueda de su hija, Isabel supo que el día que se llevaron a Cassandra el director de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría, pidió a los agentes que no se movieran de la comandancia.

El alcalde Jorge Acero declaró que lo ocurrido había sido consecuencia de “una riña”. Ese 17 de diciembre, la policía se presentó en el lugar después de las 21:00 horas.

El 10 de enero pasado, Isabel se plantó en la fiscalía del estado de Chiapas para denunciar la desaparición de Cassandra.

La mujer dijo que no quería acusar a nadie. “No se preocupe, señora, la denuncia va a salir en contra de quien o quienes resulten responsables”, le prometió un funcionario. Isabel distribuyó la ficha de búsqueda de Chatita, en Berriozábal, donde se sabe que hay al menos otros cinco jóvenes desaparecidos.

En consecuencia, Isabel recibió llamadas que le decían que tenían a su hija o incluso que la fueran a buscar a un terreno, conocido como La Piedrona, ubicado a 800 metros de la alcaldía de Berriozábal.

En julio pasado, al finalizar una jornada de protesta de 13 días, se realizó la primera búsqueda de campo con peritos de la fiscalía estatal en La Piedrona.

Ese mismo mes, autoridades correspondientes llamaron a Isabel para pedirle que se presentara al Servicio Médico Forense (Semefo) porque acababan de hallar el cuerpo de una mujer.

“No me dejaron pasar a ver el cuerpo. Me enseñaron una foto del tatuaje y no era ella”, cuenta. El 31 de julio hubo una segunda búsqueda.

En estos ocho meses de la desaparición de Cassandra, Isabel cuenta que la ha soñado. La primera vez vio que viajaba en una motocicleta por las calles de Berriozábal. Tenía el cabello teñido. “¿Qué pasó con tu cabello?”, preguntó Isabel. “Así me lo pusieron para que no me conozcan”, respondió la joven.

La segunda, Cassandra bajaba de un colectivo. El encuentro fue fortuito. “¿Hija por qué no me has buscado?”, cuestionó. “No te preocupes por mí. Estoy bien. No me busques”. Y la última, la joven corría por las calles. “¿Por qué huyes?”, reclamó Isabel, a lo que Chatita contestó: “No puedo regresar porque si regreso, van a matar a mi familia. Estoy con unos policías que no me dejan salir del lugar donde me tienen”, le dijo en el sueño.

“El corazón de madre me dice que mi hija está viva porque hasta ahora no se ha encontrado ningún cuerpo y nada. Yo siento que mi hija está viva y siento que muy pronto la voy a encontrar. Ya me quitaron tanto y ahora, el miedo ya lo perdí. Voy a seguir en mi lucha buscando a mi hija”, asegura Isabel.