Buenavista.— Hipólito Mora Chávez, uno de los dos principales fundadores de los grupos de autodefensas en Michoacán, fue asesinado a tiros la mañana de ayer, junto a tres de sus escoltas.

El crimen ocurrido en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio de Buenavista, fue adjudicado al grupo criminal Los Viagras.

El hecho

Cerca de las 11 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados bloqueó con vehículos un acceso carretero a esa localidad de la Tierra Caliente.

Todo estaba bien planeado. A los pocos minutos, se empezó a escuchar el rechinido de llantas y los primeros estruendos de armas de fuego.

El comando ya había cerrado el paso a Mora Chávez y a sus escoltas y empezaba la ofensiva criminal perpetrada sobre la calle Hiquíngare de ese poblado.

A la distancia, resaltaban al menos tres camionetas con fusiles antimaterial Barrett calibre .50, montados en la parte superior de las carrocerías.

Este tipo de armas son utilizadas por grupos de la delincuencia en contra de sus enemigos, así como para derribar aeronaves y perforar blindajes, a kilómetros de distancia.

En una de las imágenes que dieron a conocer los habitantes se observa un camión de redilas equipado con una de esas armas de guerra, con la que dispararon contra Mora y sus escoltas.

Otros videos dan cuenta de la manera en la que quedó la camioneta blindada del exlíder de las autodefensas, la cual resultó envuelta en llamas, y otra en la que viajaban sus escoltas.

Habitantes de La Ruana —la tierra natal y lugar de residencia de Mora— narraron que una vez que el grupo armado asesinó a sus víctimas, le prendió fuego a “la blindada”.

El cuerpo de Hipólito Mora fue quemado y dejado a un costado de su camioneta. El escolta que conducía fue hallado muerto metros adelante.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que los cuerpos de dos de los escoltas quedaron en la segunda camioneta que fue siniestrada a tiros.

Precisó que Hipólito Mora regresaba de una de sus huertas cuando fue atacado. Los pobladores dicen que al salir de su casa, el exlíder de autodefensas ya era perseguido.

La fiscalía indicó que Mora contaba con escoltas proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Dicha dependencia confirmó que la custodia de Mora Chávez estaba conformada por tres elementos de la Guardia Civil, los mismos que fueron asesinados.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) lamentó el asesinato y dijo que su gobierno había pedido a Mora que se mantuviera en Morelia.

“Nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital de Morelia para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no aceptó; quiso ir precisamente hacia su lugar de origen”, señaló en declaraciones a la prensa afuera de Palacio Nacional y agregó que la fiscalía de Michoacán investiga los hechos para que no quede impune el caso.

Líderes y funcionarios de diferentes partidos políticos se dijeron dolidos por el asesinato del fundador de las autodefensas.

Señalan a Los Viagras

A los pocos minutos de la ofensiva se hizo público un audio, en el que dos sujetos comentan el ataque y celebran con la frase: “Puros Viagras”.

“A la verga le dan a la troca. Ya la prendimos. En eso andamos. Ahorita lo prendemos [a Hipólito Mora]. Ya está muerto. ¡Puros Viagras!”, se escucha.

Áreas de seguridad de la región dijeron a EL UNIVERSAL que tienen elementos para señalar como presunto responsable del ataque a Heladio C, alias La Sirena, de dicho grupo criminal.





