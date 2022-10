¿Hay tiro entre Alfaro y Adán?

Quien mostró una vez más que su pecho no es bodega, nos platican, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), luego de que se lanzó contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en un discurso habló sobre la relación entre la violencia y los estados gobernados por partidos distintos a Morena, al añadir que cuando piensa en “baños de sangre” se le viene a la mente Guanajuato y Jalisco. No obstante, nos dicen, apenas unas horas después, don Enrique le respondió en un video a don Adán, señalándole que 10 estados gobernados por Morena son todavía más violentos según estadísticas federales, además de que, según datos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus visitas a Jalisco, el estado se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. ¡Qué tal!

Las “mentiritas” de la secretaria

Nos cuentan desde Zacatecas que la glosa del Primer Informe del gobernador David Monreal (Morena) generó un lío, luego de que Maribel Villalpando, secretaria de Educación, no acudió a comparecer. Todo se desató tras el desaire, nos explican, cuando el diputado Ernesto González (Morena), presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, solicitó sancionarla, destituirla y hasta promover un juicio político en su contra, ante lo cual el gobierno estatal, en lugar de reagendar, emitió un comunicado para decir que doña Maribel sí acudió, pero como no había quórum, se retiró. No obstante, nos añaden, no contaron con que don Ernesto ordenó hacer públicos los videos de todas las entradas del recinto, que evidenciaron que la funcionaria mintió. ¡Zas!

Una rechifla para El Químico

Desde Sinaloa nos platican que el alcalde Luis Guillermo Benítez (Morena) aún está dolido luego de que este fin de semana fue abucheado por los aficionados que asistieron a la inauguración de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, en la casa de los Venados de Mazatlán. Según nos detallan, al acompañar al gobernador Rubén Rocha (Morena), el llamado Químico Benítez salió perdiendo, pues hasta recibió rechiflas con frases como “que no se vaya a robar el bat”. Pero eso no fue lo peor, nos añaden, pues tras el encuentro y ya en la cancha política, el gobernador Rocha le echó sal a la herida, al comentar que en los estadios los políticos están expuestos al ácido de la evaluación del pueblo y eso no es algo que pueda contradecir. ¡Se vale sobar, alcalde!

Se apagan violines en Hidalgo

Nos cuentan que donde ya no pudieron más, fue en la Sinfónica del estado de Hidalgo, luego de que músicos decidieron realizar una protesta para exigir la intervención de las autoridades estatales, a fin de que los apoyen para cambiar de director, puesto que el actual, Marco Antonio Orozco, lleva 20 años sin soltar la dirección. Lo grave, nos explican, es que los músicos acusan tratos prepotentes, soberbios, discriminatorios y humillantes de parte de don Marco, al tiempo de que se dicen abandonados a su suerte pese a ser una de las caras culturales más importantes del estado. ¿Lograrán el respaldo?