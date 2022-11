“Hay prioridades”: Mundial gana a comparecencia de la SSP

A pesar de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (Morena), advirtió que no pararía actividades por el partido de México-Polonia, porque “hay prioridades”, nos platican que en el Congreso estatal su instrucción fue derrotada. Nos relatan que los diputados locales tenían programada la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, prefirió retrasar el evento y armar “la pachanga” en un espacio del recinto para ver el partido, donde en primera fila estuvieron don Javier, don Cuauhtémoc y sus colaboradores, y nos dicen que si bien Guillermo Ochoa atajó un penal a Lewandowski, al que “le metieron gol” fue a don Cuitláhuac, pues pocos acataron sus instrucciones. “Hay prioridades”.

Lo dejan con la mano estirada

El que está padeciendo en carne propia la burocracia federal en Sinaloa, nos comentan, es el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), pues “trae atravesado” al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer Aguilar (Morena). Nos explican que desde septiembre don Juan prometió pasar al estado 75 millones de pesos para el equipamiento de hospitales públicos, pero sólo trae a don Rubén a “puras promesas”, porque los recursos nomás no llegan, a pesar de que don Rubén ha andado “como abonero”, por eso ahora cuestionó la falta de seriedad del funcionario federal y dio a entender que no quiere más “habladas” de don Juan, pues como dicen, “quiere velas, no pabilos”.

Ni mediación aceptan

Desde Nuevo León nos cuentan que está subiendo de tono el enfrentamiento de 24 alcaldes del PRI, PAN, Morena e independientes contra el gobierno del estado, por los embargos de cuentas de recursos estatales y retención de partidas federales contra los ayuntamientos. Nos detallan que el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos (independiente) se ofreció para hacerla de mediador en el conflicto, pero en respuesta, la alianza de ediles, en voz del presidente municipal de Apodaca, César Garza Villarreal (PRI), anunció que presentarán al Congreso local una iniciativa para castigar la retención de recursos, además de pedir un reparto más equitativo del presupuesto a los municipios. ¡Qué tal!

Piden clases de “atención”

Quien dejó varias cejas levantadas en su distrito en Chihuahua, nos comparten, fue el coordinador parlamentario estatal del PAN, Mario Vázquez Robles. Nos platican que don Mario recorrió varias colonias para dar su versión de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual calificó de un retroceso para la democracia del país, entre otras cosas. Sin embargo, nos indican que varios vecinos llevaron sus “cartitas de peticiones”, pues creyeron que la asamblea sería para escucharlos y no al revés, ya que se tuvieron que “soplar” todo el evento, y al final del acto don Mario sólo les prestó tantita atención y a la carrera, lo cual no los dejó muy contentos. ¡Zas!