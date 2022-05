Hallan a mujer asesinada; su bebé lloraba junto al cuerpo

Zacatecas.— Heidy Noriega Torres, de 31 años de edad, fue apuñalada y asesinada dentro de su domicilio en el municipio de Valparaíso el 29 de abril. Al día siguiente, junto a su cuerpo fue encontrado su hijo menor, de un año de edad, que no paraba de llorar.

Este asesinato deja en la orfandad a tres niños: además del bebé, a otros dos menores de 10 y cinco años. Se trata del sexto feminicidio ocurrido en lo que va de este año en Zacatecas.

Heidy era una mujer trabajadora que se dedicaba al estilismo profesional para sacar adelante a sus hijos. Hace casi dos meses escribió en su Facebook: “Soy una mamá soltera y no me da vergüenza, tampoco estoy buscando a alguien para que me los mantenga porque yo sé partirme la madre para que a ellos no les haga falta nada aunque a mí me falte todo. Sí, soy la ‘mamá luchona’, como muchos nos llaman, porque estoy asumiendo la responsabilidad de un padre que se llena la boca diciendo que tiene un hijo cuando ni siquiera sabe ni le importa si tengo o no para darle de comer”.

De acuerdo con las primeras versiones, el feminicidio ocurrió la noche del 29 de abril, cuando Heidy estaba en su casa con su hija de cinco años y su bebé.

Se ha señalado que un hombre, expareja de Heidy y padre de la niña, estuvo el viernes en el domicilio de ella. Relatos de personas cercanas a la familia de la joven indican que, tras el crimen, la menor fue localizada en casa de los abuelos paternos.

El hallazgo del cuerpo de Heidy ocurrió el sábado cerca del mediodía, por parte de una de las mejores amigas de la víctima, quien al ver que ella no le contestaba llamadas ni mensajes se preocupó y decidió ir a su casa, pero al llegar al lugar se encontró al bebé de un año “ronco de tanto llorar” y descubrió el cuerpo de ella tirado en el piso.

De inmediato se notificó a las autoridades municipales y se dio parte a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Heidy fue sepultada el lunes y ahora la familia inicia las diligencias para que se investigue y castigue este crimen; además, comenzó con los trámites para obtener la custodia de los niños.

El movimiento feminista de Zacatecas convocó a una marcha para este viernes a las 15:00 horas en la capital del estado para exigir justicia. El sábado se contempla otra movilización en Valparaíso a las 17:00 horas.

Al alza, asesinatos de mujeres

El fiscal estatal, Francisco Murillo Ruiseco, confirmó que este caso está tipificado como feminicidio y que se tiene “una línea de investigación muy sólida y clara de la responsabilidad penal de quien cometió ese delito”.

El martes, durante su comparecencia ante el Congreso local, dijo que desde 2013, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Zacatecas, hasta abril pasado se contabilizaban 102 carpetas de investigación por este delito. En lo que va del año, ahora con el caso de Heidy, son seis casos.

El funcionario reconoció que se debe insistir en que el feminicidio se debe clasificar como “delito de alto impacto”, tras admitir que esta problemática va al alza en todo el país, además de señalar que en la fiscalía de Zacatecas han aumentado las denuncias por tentativa de feminicidio, además de reconocer un aumento en el número de homicidios dolosos contra mujeres.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el trimestre enero-marzo de este año ya sumaban 27 mujeres víctimas de homicidio doloso; incluso, Zacatecas ocupó el tercer lugar en el país con 3.14 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil mujeres, cuando la media nacional es de 0.95.