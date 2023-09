Zacatecas.— A cuatro días de que siete adolescentes de entre 14 y 18 años fueron privados de la libertad por un grupo armado en la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva, este miércoles uno de ellos fue localizado con vida y seis cuerpos fueron hallados en esa región.

Las autoridades informaron que, como parte de los avances del caso, fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con el caso, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de delitos del fuero federal.

Ayer, familiares de los jóvenes habían acordado endurecer los bloqueos carreteros y amenazaron con que no iban a liberar las vías hasta que aparecieran sus hijos, pero al poco tiempo la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la localización de Yobani, uno de ellos.

Más tarde, la fiscalía local confirmó que “tras los operativos de búsqueda en un predio de difícil acceso, ya que no hay caminos para llegar, fueron localizados seis cuerpos sin vida de hombres jóvenes”, pero hasta ese momento los clasificó en calidad de no identificados.

El personal forense y de investigación hizo el procesamiento del lugar, levantamiento de cuerpos y traslado al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para realizar los estudios y determinar identidades.

El hallazgo

La fiscalía zacatecana informó que el joven sobreviviente presentaba diversas heridas y fue trasladado a recibir atención médica a un hospital de la capital “donde se encuentra bajo protección de elementos del orden y con acompañamiento de sicólogo para su atención”, agregó la dependencia.

“[El joven] tiene dos heridas contusas en región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura en occipital y fractura de huesos propios de nariz. Se le realizan rayos x y tomografía. Su estado de salud se reporta estable”, indicó el reporte médico.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el rescate del sobreviviente fue llevado a cabo a través de un helicóptero, el cual descendió hasta el lugar donde vieron que se movía una persona. Después se hizo un recorrido en tierra con el personal operativo, donde fueron encontrandos tres cuerpos y después los otros tres esparcidos en la zona.

En una entrevista radiofónica con el periodista Francisco Elizondo, René Ocón, padre del joven Jorge Alberto René Ocón Acevedo, de 14 años de edad, dijo que los siete jóvenes estaban en una pijamada en el domicilio de un familiar, donde tras ir a dormir, como a las 5 de la mañana, llegó el grupo armado y se los llevó del lugar.

El padre del joven reveló que hubo videos que circularon y que también se le hicieron llegar a la fiscalía zacatecana. “Porque subieron unos videos de ellos, donde se ve que los llevan caminando por el cerro (…) Se ven muy mal, descalzos, desnudos, se les ve torturados (…) se les hizo decir cosas que no son ciertas (…) La verdad, yo no los he podido ver, porque no soportaría ver cómo torturan a mi hijo”.

René Ocón afirmó que desconocía si los criminales los trataron de reclutar, pero no entiende cuál fue la razón de que se los hayan llevado y agregó que su hijo era un joven que cursaba la secundaria y no era malo.

En tanto, los familiares de los siete jóvenes fueron atendidos por el personal especializado en sicología y trabajo social adscrito a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, además de ser apoyados en los trámites pertinentes para la identificación de los cuerpos, y al comprobarse la identidad de los seis jóvenes se procederá a la entrega de los restos para ser llevados a su pueblo natal para darles el último adiós.

Un minuto de silencio

El pleno de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, rindió ayer un minuto de silencio para honrar a seis de los siete jóvenes desaparecidos en Zacatecas.

“Como zacatecano quiero pedirle a esta Cámara rendir un minuto de silencio por la muerte de los jóvenes desaparecidos. Estoy en comunicación con sus padres de familia, quienes confirman que de los siete, seis se encuentran sin vida (…), por lo que le pido humildemente a esta Cámara rendir un minuto de silencio por los jóvenes”, solicitó el diputado del PAN Miguel Varela.