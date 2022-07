Gustavo no va a la escuela desde que su padre murió

Hueypoxtla.— “Cuida mucho a tu mamá”, fue lo último que Gustavo Daniel Santillán aconsejó a su hijo mayor antes de irse a Estados Unidos. Él fue uno de los 53 migrantes que fallecieron asfixiados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, encontrado el 27 de junio.

El niño, de nueve años, ya no quiere ir a la escuela, donde cursa tercero de primaria. Norma Julieta Navarro, madre de Gustavo Daniel, dice que su hijo presintió que su padre podría estar entre las personas del tráiler, por comentarios de sus compañeros de escuela.

La confirmación les llegó el jueves 30 de junio cuando Gustavo Daniel Santillán, de 27 años, fue identificado en la morgue de Texas.

Un duro golpe

“Pasan y pasan los días y yo aún no puedo aceptar que tú ya no volverás, que tu ciclo en esta vida terminó y ahora te convertiste en un ángel con una nueva misión, y esa es cuidarme desde el cielo. Te extraño, papá Gustavo”, es la frase que acompaña una fotografía enmarcada del joven migrante y que su hijo abraza con fuerza en su casa, en el barrio de El Crucero, en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México.

“El último día que vi a mi papá fue en mi cumpleaños, el 9 de mayo, cuando me dijo que cuidara a mi mamá, que si le hacían algo les pegara”, cuenta el menor, sin soltar la foto de su padre.

Además del pequeño Gustavo, hijo de Norma Julieta, el migrante tenía otra hija, una niña de dos años, con su segunda pareja.

“Mi hijo entró en depresión, ni siquiera quiere ir a la escuela. Necesita atención sicológica, pues no entiende por qué su padre ya no volverá e insiste en que quiere verlo, abrazarlo e irse con él. Yo no tengo los recursos [para terapia] porque, como todos, vamos al día”, cuenta entre lágrimas Norma Julieta, quien tiene otro hijo de brazos.

“Lo único que pido es que nos ayuden a que el cuerpo de Gustavo Daniel llegue lo más pronto posible para que se despida de su hijo”.

“La tragedia del pueblo”

En Santa María Ajoloapan todos están consternados, “la tragedia de los Santillán es la tragedia del pueblo”, dijo Sergio Juárez Navarro, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de esta comunidad de 11 mil habitantes, que, hasta hace poco, se dedicaba a la siembra del frijol, haba, cebada y avena. Hoy, muchos jóvenes de esta región aspiran a “cruzar la frontera para ganar en dólares”, señaló.