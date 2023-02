¿Guadiana en off side?

Como dicen que “lo primero es lo primero”, nos cuentan que en Coahuila el precandidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, tiene planeado adelantar el cierre de su precampaña. Sin embargo, nos explican que la precipitación no radica en una estrategia política o de otra índole, sino que don Armando acude cada año religiosamente al Super Bowl y este año se llevará a cabo el 12 de febrero en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, cuyo costo de boleto ronda entre los 5 mil y los 30 mil dólares por persona (entre 94 mil y 566 mil pesos), pero como la candidatura ya la tiene en la bolsa, el cierre de la precandidatura es peccata minuta para don Armando, aunque varios comentan que a ver si no lo agarran en off side.

Dirigente estatal de MC busca refugio con los suyos en Jalisco

El que andaba “a salto de mata” en Nayarit, nos comentan, es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y excandidato a gobernador, Ignacio Flores Medina, luego de que un juez liberó dos órdenes de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunto daño al erario. Nos indican que don Nacho parece haber encontrado un remanso de paz en Zapopan, Jalisco, donde tiene una propiedad, pues presuntamente se siente protegido por el manto naranja de su partido que gobierna en ese estado, mientras la Fiscalía General de Justicia de Nayarit no logra hacer efectivas las solicitudes de colaboración con su contraparte jalisciense para este caso. ¡Qué tal!

Mucho ruido y pocas nueces

Al que le sigue lloviendo crítica en Baja California Sur, nos comparten, es al gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), luego de presumir entrega de obras y apoyo a emprendedores. Nos indican que la molestia fue porque la “gran obra” era la pavimentación de tres calles en Los Cabos, donde la mayor parte de la inversión fue costeada por el gobierno federal y el ayuntamiento local y la otra entrega “estelar” que hizo fue, nada más y nada menos, que ¡tres carritos de hot dogs! Sin embargo, nos dicen que días antes, el alcalde morenista Oscar Leggs Castro ya había hecho una entrega similar de varios puestos de jochos, los cuales presumió que salieron de su bolsillo. ¿Alguien quiere un jocho?