Cuernavaca, Mor.- El gobierno de Morelos esperará los resultados de la investigación federal contra el fiscal Uriel Carmona, para solicitar su separación del cargo, afirmó la gobernadora Margarita González Saravia en su conferencia de prensa semanal.

“Estamos esperando, todos sabemos que el tema del fiscal tiene mucho que ver también con la Federación, con las investigaciones que se han hecho desde allá, el desafuero que tuvo del Congreso Federal, investigaciones que se están haciendo por parte de la Fiscalía General de la República”, dijo la gobernadora.

El fiscal Uriel Carmona fue señalado desde la gestión de la actual presidente Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la CDMX, como un servidor público que obstaculizó las investigaciones para esclarecer un feminicidio.

En conferencia de prensa, pidió paciencia para solicitar al Congreso de Morelos la separación del fiscal morelense, porque primero deben tener los elementos suficientes para tomar la decisión.

“Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo con que ese fiscal se vaya porque está muy deteriorada su situación, y no nos ayuda para nada el tema para lograr una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el propio Tribunal de Justicia del Estado.

“Entonces aquí lo que queremos es lograr la construcción de la paz, se requiere funcionarios probos, comprometidos con la sociedad y con una trayectoria limpia”, afirmó.

Desde Tlaltizapán, continuamos con nuestro ejercicio semanal de diálogo y de información al pueblo. Estamos trabajando en acciones coordinadas entre secretarías para garantizar la seguridad de todas y todos en esta temporada de lluvias y ante la actividad del Popocatépetl.… pic.twitter.com/5S8psOU21R — Margarita González Saravia (@margarita_gs) October 21, 2024

A la pregunta si el Ejecutivo solicitará la remoción del fiscal morelense, González Saravia Calderón expuso que tanto el Congreso local como el gobierno del Estado pueden plantear esa solicitud, pero consideró que lo primero será realizar un análisis muy claro de la situación para no repetir el suceso del año pasado en Congreso del Estado.

“¿Qué pasó en el Congreso pasado? No se dieron los suficientes elementos y el señor no tuvo un proceso. Venía desde la Federación, no se hicieron bien los procesos. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, pero sí tenemos la necesidad de mejorar la situación de la Fiscalía”, sostuvo. En el Congreso de Morelos se requiere los votos de 14 votos de los 20 diputados, y hasta ahora ocho de ellos forman el bloque G-8, lo cual impide que el fiscal sea destituido.

Sobre la preparación de una terna para suplir al fiscal Uriel Carmona, la gobernadora indicó que todavía no la tiene porque está esperando el desarrollo de la situación.

