Culiacán, Sin. A 15 de Abril.- En la desaparición del candidato a la alcaldía de Culiacán, Luis Alonso García Corrales y Juan Francisco Cerón Beltrán, no existe ninguna razón responsable para acusar al gobierno, puesto que si se saca una hipótesis irresponsable de carácter político, no se puede quitar la idea de que sea un auto secuestro, dijo el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Subrayó que la única que puede sacar hipótesis en sus investigaciones del caso es la Fiscalía General del Estado, por lo que incurría en una irresponsabilidad de decir, como una hipótesis propia que se trata de un auto secuestro.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal, en respuesta a los cuestionamientos sobre el tema externó que el gobierno del estado, no se dedica al secuestro, ni los funcionarios provienen de familias dedicadas al crimen.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que no tiene registro de ninguna detención por algún delito o faltas administrativas de Luis Alfonso García Corrales. Foto: Especial

Rocha Moya afirmó que se tiene la certeza que la Policía Estatal Preventiva no participó en el levantón de García Corrales y Cerón Beltrán, en el caso de la policía municipal, no le consta que no hayan participado, por lo que será la autoridad municipal la que tendrá que dar respuesta.

Al abordar el tema, instó a no sacar raja política en la desaparición de estas dos personas, ya que ello, preocupa aún más a las familias de las víctimas, las cuales son buscadas por fuerzas federales, estatales y municipales, con un operativo similar al que se desplegó el mes pasado, en la búsqueda de las 66 personas privadas de su libertad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de un mensaje en redes sociales dio a conocer que se toman en cuenta todos los datos que se obtengan para localizar a las dos personas desaparecidas y procurador justicia.

Refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con las demás instituciones de seguridad para logar su localización.

