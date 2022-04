Góber de Nayarit pide apoyo para reparación y sale con estadio

Quien encontró al conejo de Pascua, nos cuentan, es el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), pues lo que empezó como queja se convirtió en un 2x1. Nos detallan que don Miguel acusó que el penal estatal Venustiano Carranza, en Tepic, estaba para el basurero, pues hay partes que están a punto del colapso, por lo que llevó el tema al gobierno federal y a cambio logró el apoyo para la rehabilitación del centro penitenciario y además salió con la oferta para la construcción de un estadio de beisbol, con capacidad para 8 mil personas, en la capital del estado, por lo que, ni tardo ni perezoso, don Miguel ya anda buscando terreno. Qué suertudo.

Políticamente incorrecto

Quien dejó más de una ceja levantada en Baja California, nos platican, fue el secretario de Turismo del estado, Miguel Aguiñiga Rodríguez, al dar su balance sobre el periodo vacacional de Semana Santa. Nos detallan que durante esta temporada en el estado se registraron 20 accidentes con 40 lesionados, ocho rescates acuáticos y 11 decesos, de una afluencia de 277 mil vacacionistas, pero lo que varios consideraron insensible fue que don Miguel comentó: “Tuvimos 11 fallecidos, pero por el volumen que manejó el estado, podemos decir que fue un saldo bastante positivo”, por lo que al quite tuvo que entrar la gobernadora Marina del Pilar Ávila (Morena) y rescatar la situación con un sentido pésame para los familiares de las víctimas. Sin duda no faltó un “no me ayudes, compadre”.

Velan armas en el Congreso de Morelos

Donde está más viva que nunca la grilla, nos comentan, es en el Congreso de Morelos, pues cabilderos del grupo de 11 diputados de oposición (G11) escanean los perfiles de los ocho diputados de Morena, PAN, PES, RSP y PT (G8), para tratar de encontrar puntos débiles y convencer a dos de ellos para amarrar los 14 votos que se necesitan, en caso de que el dictamen de desafuero contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (PES) llegue al pleno y entregar su cabeza al fiscal anticorrupción. Sin embargo, nos indican que el bloque mayoritario debe buscar la forma de reconstruir a la Junta Política y de Gobierno, cuyo organismo disolvió desde diciembre de 2021, mientras que el G8 deberá mantener la unidad y no caer en las tentaciones, pues en los pasillos se comenta que la palabra traición está de moda en los últimos días. ¡Ups!