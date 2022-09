Góber la riega y se justifica con “ensayo” en medio de emergencia

Nos cuentan que quienes salieron reprobados en prevención fueron el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío (Morena), y sus titulares de Protección Civil, debido a su actuar ante la tormenta tropical Javier, que dejó inundaciones y cortes carreteros. La razón, nos detallan, es que don Víctor tomó decisiones tardías y canceló clases de última hora, haciendo que profesores, padres y estudiantes atravesaran arroyos para acudir a sus escuelas y luego devolverse, además de que convocó tarde a la reunión de Protección Civil. Pero lo peor vino después, cuando tras las lluvias, el góber se justificó diciendo que todo fue un “ensayo” para evaluar la capacidad de respuesta de su gabinete. ¡Vaya ensayo que podría costar unas cuantas vidas!

Aquí sí, omisiones salen caras

Y mientras unos se justifican, nos cuentan que en Sinaloa llamó la atención la separación del cargo del titular del Instituto Estatal de Protección Civil, Héctor Modesto Félix Carrillo, misma que se dio en medio de una emergencia climática que ha dejado siete muertos y cientos de damnificados por las lluvias en el estado. En este sentido, nos revelan que su “cambio de área” tuvo que ver con una serie de errores y omisiones en que se vio envuelto por temas de protección a la población, pues por mencionar uno, no se atrevió a recomendar suspender clases, lo que dejó imágenes de cientos de menores y maestros siendo desalojados de sus aulas por soldados, tras quedar atrapados en las escuelas. Al final, no hay silla que se llene si no se da el ancho.

De dos no se hace uno

Nos platican que en Morelos mientras los ciudadanos viven en zozobra permanente por el registro de masacres y ataques armados en municipios del oriente del estado, su mayor temor estriba en la desunión que evidencian el comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz, y el fiscal Uriel Carmona Gándara. La cuestión, nos explican, es que mientras el primero prácticamente se deslinda del clima de violencia, al decir que los municipios no han sido capaces de convencer a ciudadanos para sumarse a las filas de la Policía Morelos, el fiscal le echa la bolita al comisionado al referir que hacen falta programas de prevención del delito. ¿Qué necesitarán para ponerse de acuerdo?

Suenan las golondrinas

Nos comentan que al acercarse el fin de su administración, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco (PAN), se ha mostrado nostálgico con mensajes de agradecimiento y llamados a los funcionarios a seguir su entrega en el servicio público con lo que viene. En este sentido, nos mencionan que tan sentimental anda el panista que realiza sus giras a tambor batiente, no obstante la lesión que presenta en el tobillo izquierdo, por lo que se desplaza con andadera o con apoyo de silla de ruedas. Nada como aferrarse al último minuto de un adiós. Próximamente sonarán las golondrinas.