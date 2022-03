Góber de Colima rebelde busca sí para AMLO

Nos dicen que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno (Morena), sigue firme en llevarle la contra a las autoridades electorales, o al menos eso se comenta, ya que hasta la fecha se niega a acatar el acuerdo por el cual la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a las y los gobernadores de Morena, entre quienes está la mandataria, que eviten difundir propaganda gubernamental a través de canales institucionales durante la veda por la revocación de mandato. En este sentido, nos explican que hasta ayer, doña Indira seguía usando sus redes sociales para promover sus acciones de gobierno y tampoco había borrado algunas de las publicaciones que se le ordenó retirar de Twitter. ¿Terminará por ajustarse a las reglas o aplicará el “no escucho a conservadores” que han aplicado otros miembros de la Cuarta Transformación?

“Que se les pudra el tamal”

Quien sorprendió a más de uno por mostrar que su pecho no es bodega, nos dicen, fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), luego de que, ante un hackeo a su WhatsApp, la mandataria le mandó algo más que buenas vibras a los delincuentes virtuales. Fue a través de sus redes sociales, nos platican, que doña Marina reveló el saboteo y explicó que trabajaba junto con autoridades para recuperar su cuenta, pero no solo eso, además envió un colorido mensaje a quienes la hackearon y apuntó: “Les mando pura buena vibra y recuerden que al que obra mal se le pudre el tamal”. Al final, aunque actualmente la góber ya recuperó su número, las palabras quedan y quedarán.

Los “focos rojos” de la revocación

La revocación de mandato en Chiapas, nos cuentan, podría enfrentar complicaciones por ciertos conflictos postelectorales, en zonas consideradas “focos rojos”, los cuales buscarán apagarse con elecciones extraordinarias el 3 de abril para elegir a alcaldes en Frontera Comalapa, Parral, Emiliano Zapata, Siltepec, Honduras de la Sierra y Venustiano Carranza. No obstante, nos explican, más allá de ser una solución, esas elecciones son vistas como un termómetro de participación hacia el ejercicio revocatorio o no del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si bien el INE determinó que no se instalarán casillas en Oxchuc y Pantelhó, donde también el tejido social ha sido vulnerado por la disputa del poder político, esa es sólo la punta del iceberg.

De San Luis Potosí y la Federación

Aunque todo estaba preparado en San Luis Potosí para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, nos dicen que la reunión fue cancelada porque la funcionaria dio positivo a Covid. En este sentido señalan que, por su ubicación, SLP es una entidad estratégica para combatir la inseguridad en la zona centro del país y destaca por haber logrado contener el ingreso de grupos delincuenciales, pese a su vecindad con estados que sufren ese flagelo, bajo el mando del gobernador Ricardo Gallardo, quien se ha manifestado como integrante de la 4T y mantiene una estrecha relación como lo demuestra la reunión cancelada por motivo de fuerza mayor.