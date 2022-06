Góber de BCS se encandila con las corcholatas morenistas

Nos cuentan que, en Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) está en la mira de empresarios y diversos sectores que advierten que anda más ocupado en la grilla política y en apapachar a las corcholatas presidenciales que hacen gira por el país, que en promover el desarrollo económico del estado. Lo anterior, nos dicen, se escuchó más fuerte luego de la reciente visita del secretario de Gobernación a la entidad, Adán Augusto López Hernández, so pretexto de una reunión de seguridad, y en la que el góber le armó un “encuentro” con empresarios, donde no existieron ni compromisos ni anuncios ni nada, sólo se utilizó el foro para elogios entre don Víctor y don Adán. ¿Cuándo será que el mandatario pueda enfocarse?

De alianzas y un sueño electoral

Al calor de los destapes para buscar el gobierno estatal en las elecciones de 2024, nos cuentan que la oposición política en el Congreso de Morelos —contraria a los partidos Morena y PES—, pretende mantener la unificación del bloque para elegir o apoyar a un solo candidato en la contienda constitucional, por lo que el llamado G-11 del Poder Legislativo acordó mantener la unidad y esperar los tiempos para negociar candidaturas, posiciones y, en algunos casos, reelección en el Congreso estatal. Pero eso no es todo, nos revelan que ya hasta se han tomado el tiempo de explicar por qué algunos perfiles desde ya están descartados. Ya veremos, nos dicen, si de esta unión emana un sucesor de Cuauhtémoc Blanco Bravo (PES).

Abundan chapulines tricolores

Desde Yucatán nos platican que cada vez avanza más la “ola” de priistas que saltan a Morena y, para ejemplo más reciente está Hidalgo Victoria Maldonado, exsecretario general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y suspirante fallido a consejero presidente de ese instituto. Don Hidalgo, según nos dicen, anunció el lunes que iniciaría camino en Morena, lo que de inmediato le valió cuestionamientos, sobre todo acerca de si su llegada ayuda o no a la de por sí debilitada fuerza guinda estatal, pues le recordaron que si no logró ser consejero presidente fue justamente por señalamientos que lo involucraron en mal manejo de recursos públicos y eso, al menos en principios fundacionales, no es muy bien visto en la llamada Cuarta Transformación.