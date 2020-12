Glorimar López, enfermera del IMSS en Sinaloa, lleva dos meses desaparecida; mantienen alerta de búsqueda

Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado mantiene activa la alerta de búsqueda de la enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, Glorimar López Garcia, madre de tres menores de edad, quien hace casi dos meses que fue privada de su libertad, por hombres armados en su hogar en el fraccionamiento Misiones de Mazatlán.

Su ficha del Protocolo Alba, la describe como una mujer, con una estatura de un metro 75 centímetros, complexión robusta, cabello largo, color negro, tez morena, cejas semipobladas, ojos medianos, color café, sin ninguna seña particular.



Los datos que aportan sus familiares en redes sociales, donde volvieron a subir nuevas fotos de ella en busca de ayuda para localizarla, es que fue vista por última vez, a las tres de la madrugada del dia 29 de octubre pasado, en su domicilio en el fraccionamiento Misiones del Puerto.



Su padre, Gerardo López y sus hermanas, circulan en las redes sociales fotos de Glorimar, de 26 años de edad, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, en busca de datos o testimonios que los lleve a su localización.



También lee: Exigen de vuelta a Glorimar López, enfermera del IMSS desaparecida en Sinaloa

La enfermera, de 26 años de edad, con tres hijos, la menor de sólo once meses de nacida, presuntamente fue sacada de su hogar, el pasado 29 de octubre, por hombres armados, por lo que se desconoce su paradero desde esa fecha, ya que sus padres no han tenido comunicación con ella.



En sus mensajes en redes sociales, su padre, Gerardo López, la describe como una joven mujer talentosa, amante de su profesión, puesto que sus compañeros del hospital del Seguro Social, la postularon para que fuera galardonada por el gobierno federal con el premio “Miguel Hidalgo”, por su entrega con las pacientes de Covid-19.



Los colectivos feministas de Mazatlán han elevado sus reclamos a las autoridades judiciales y municipales para que se investigue el paradero de Glorimar, puesto que a casi dos meses de su desaparición no se tienen datos sobre los avances que se tienen en las investigaciones.



vare/ rdmd