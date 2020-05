Gira de AMLO en Q.Roo pone en riesgo a población, acusa el PAN estatal

Cancún, Q. Roo.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, tachó de “irresponsable” al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por “ignorar” el llamado de la Secretaría de Salud de su propio gobierno y reiniciar sus giras por México a partir del lunes, cuando viajará a Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad, a fin de atestiguar el arranque del megaproyecto “Tren Maya”.

El dirigente estatal del albiazul, Faustino Uicab Alcocer, consideró que la visita de López Obrador pone en riesgo y confunde a la población quintanarroense, al dar un ejemplo contrario al que se promueve a través de la Secretaría de Salud, con el “Quédate en casa”.

Este viernes, al dar a conocer el Semáforo Epidemiológico para la reanudación de actividades, al culminar la Jornada Nacional de “Sana Distancia”, el mandatario federal se sostuvo en torno a reponer sus giras por el país, una semana en cinco estados y luego despachar desde la Ciudad de México, para después visitar otro quinteto de entidades.

El Semáforo del país está totalmente en rojo, con riesgo máximo, con excepción de Zacatecas.

Los datos aportados por la dependencia de Salud, refieren que del 1 al 27 de mayo, los casos positivos de coronavirus Covid-19 han aumentado, de 20 mil 793 a 78 mil 023, y los fallecimientos pasaron de mil 972 a ocho mil 597, en menos de un mes, lo que -dijo- colocan a México como el segundo país con mayor número de fallecimientos en América Latina, solo después de Brasil.

Uicab Alcocer consideró aún más grave que Tabasco y Veracruz -que se encuentran dentro del calendario de giras del presidente- están entre los cinco estados con más de 3 mil casos confirmados, y Quintana Roo cuenta con mil 815 casos confirmados y 340 defunciones.

Concretamente, Cancún, registra mil 305 casos positivos y 258 fallecimientos por Covid-19.

“El Presidente López Obrador no puede ignorar la información de su propia Secretaría de Salud; es irresponsable que él mismo no respete el llamado a quedarse en casa, que su propio subsecretario de salud (Hugo López-Gatell) promueve diariamente, con el pretexto de realizar una gira presencial que no es necesaria y generaría riesgos y confusión entre la población.

“Las obras faraónicas que pretende inaugurar en su gira, podrían haberse suspendido y reorientar esos recursos para ayudar a ciudadanos”, reprochó.

Para el dirigente de Acción Nacional, López Obrador tendría que anteponer la salud de las y los quintanarroenses y de la población mexicana, forzada a vivir confinada durante poco más de dos meses, enfrentando una crisis económica severa para evitar una catástrofe mayor, en lugar de propiciar que las medidas se relajen y provocar involuntariamente un probable rebote que devuelva a la gente a la casa y extreme la coyuntura.

Sobre el Tren Maya y Dos Bocas, afirmó que los recursos a invertirse en esas obras deberían haberse canalizado en ayudar a quienes perdieron su fuente de ingreso, dotarles de un seguro de desempleo; conseguir insumos médicos de calidad para quienes cuidan de las y los enfermos; ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas o para dar subsidios y que la ciudadanía no se quede sin energía eléctrica.

“En lugar de eso prefiere, de manera irresponsable, ignorar a los ciudadanos, a su propia Secretaría de Salud y sus recomendaciones, prefiere inaugurar sus obras y poner en riesgo a la población en general”, sostuvo.

