Ganadores de rifa del avión: dos cachitos en Tamaulipas, uno en Hidalgo y otro en Sinaloa

Ciudad Victoria.- El director del Hospital del ISSSTE Tampico, Luis Miguel Rodríguez González, confirmó que el nosocomio ganó uno de los cachitos de la Lotería Nacional Mexicana, equivalente a 20 millones de pesos.



En sus primeras declaraciones, Rodríguez mencionó que el recurso servirá para atender algunas carencias que presenta el hospital, que tiene una antigüedad de 54 años en funciones. “Estamos contentos”, dijo.



Durante la semana pasada el hospital recibió cachitos de lotería de la Rifa del avión presidencial.



Comentó que se formará un comité para hacer una propuesta y seguir el protocolo correspondiente para recibir el premio.



Desde hace varios años existe el proyecto de la construcción de un nuevo hospital, que estará ubicado sobre la avenida Torres Miranda, pero se requiere de un presupuesto muy alto.



Sinaloa

Culiacán.- Uno de 38 mil 887 boletos del sorteo del avión presidencial donados a la Secretaría de Salud de Sinaloa, con el número 5943830, el cual fue entregado en un paquete al Hospital Integral del municipio de San Ignacio, resultó premiado con 20 millones de pesos.



El Secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres externó que entre los 100 premios contemplados en el magno sorteo celebrado el 15 de septiembre, uno de los hospitales del estado obtuvo el premio número 60 de la rifa.





Dio a conocer que este premio de 20 millones de pesos será aplicado para el beneficio de dicha unidad médica, ubicada en el municipio de San Ignacio, para compra de insumos, equipamiento y la remodelación de algunas áreas.



Encinas Torres manifestó que la aplicación de este premio se realizará de acuerdo a la normatividad pactada en el convenio de colaboración entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaria de Salud del Estado, mismo que permitirá que estos recursos lleguen a quien más lo necesitan de la forma más transparente posible.



El funcionario de Salud en el Estado expuso que el pasado 12 de septiembre, recibieron en donación 38 mil 887 boletos del sorteo del avión presidencial, los cuales fueron distribuidos en forma equitativa entre los 37 hospitales públicos estatales.



A cada unidad médica, le correspondieron mil 51 cachitos, por lo que en el caso del Hospital Regional de San Ignacio, este alcanzó uno de los cien premios del sorteo, apuntó.

Hidalgo

Pachuca.- La titular de la agencia de la Lotería Nacional en Pachuca, Norma Duarte Buitrón, confirmó que uno de los premios de 20 millones de pesos, de la rifa del avión presidencial se vendió en esta entidad y correspondió al primer lote de 50 enteros que fueron enviados.

Precisó que en el listado de la lotería aparece el número “afortunado”, 2782163, el cual al parecer se vendió en la ventanilla de la Lotería Nacional, ubicada en la capital del estado.

Sin embargo, señaló que al ser día inhábil aún no cuentan con los detalles precisos tanto de la venta, como del ganador, por lo que a momento dijo no saber si corresponde a un particular a una institución.

Será haya mañana en que el ganador de 20 millones acuda por su premio, sin embargo, puede ser que también vaya directamente a la Ciudad de México, para reclamar este premio.

En Hidalgo, indicó, se tuvo una fuerte demanda de cachitos y en total se vendieron alrededor de nueve mil, tanto en la capital del estado como en los municipios sobre todo los circunvecinos como Actopan, Ciudad Sahagún, Tulancingo, pero también fueron enviados a Tula, Ixmiquilpan y Huejutla.

Indicó que ayer en el último día de venta hubo muchas personas que acudieron a buscar un cachito, sin embargo se habían agotado desde hace varios días, por lo que señaló que en este entidad fue un éxito la rifa del avión.

Con información de: Roberto Aguilar Javier Cabrera, Javier Cabrera, Dinorath