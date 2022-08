¡Fuera Murillo!... ¿de la universidad?

Nos cuentan desde Hidalgo que donde ya no es bienvenido ni el nombre del exprocurador general Jesús Murillo Karam es en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, luego de que los alumnos exigieron que a su auditorio se le cambie el nombre y no se le identifique más con el también exgobernador. Fue a través de volantes y panfletos, nos detallan, que los estudiantes recriminaron a Murillo sus presuntas responsabilidades en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que actualmente lo mantienen tras las rejas. Y aunque la decisión final no está en sus manos, al menos ya se sabe que, para los jóvenes, Murillo en su tierra no es profeta.

De violencias y preguntas

Quien llamó la atención, nos mencionan, es la senadora por Morelos Lucía Meza (Morena), luego de que en una visita a Cuautla, un reportero le pidió enumerar su trabajo en participaciones, iniciativas y propuestas, ante lo cual doña Lucía no sólo evitó contestar, sino que reviró diciendo que no entraría en el “juego” del periodista, al tiempo que lo acusó de violencia de género. No obstante, nos dicen, en los corrillos políticos se criticó la respuesta de la legisladora, pues se comentó que no sólo le sacó la vuelta al tema, sino que evidenció su poca empatía con mujeres que han sido violentadas. ¡Ups!

Una cátedra de periodismo

Y desde Baja California Sur nos señalan que las cosas no son diferentes, y ahí también los políticos morenistas parecen haberse contagiado del ánimo de confrontación con la prensa que se muestra desde Palacio Nacional. La razón, nos explican, es que desde el gobernador hasta regidores se han molestado con los periodistas, y el caso más reciente fue la secretaria de Educación, Alicia Meza, quien se lanzó contra un reportero por el seguimiento a las denuncias de acoso y abuso sexual en las aulas, y enfadada, le soltó un: “¿No tienes otra pregunta?”, al tiempo que intentó dar “cátedra” de periodismo, sobre qué sí y qué no preguntar. ¡Qué piel tan sensible!