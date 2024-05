Monterrey.- El director estatal de Protección Civil, Erick Cavazos Cavazos, señaló que serán las autoridades competentes como la Fiscalía General de Justicia del Estado, las que determinarán si hubo alguna negligencia que propiciara el accidente durante el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, donde murieron nueve personas y al menos 192 resultaron heridas, según la información actualizada hasta las 10 de la mañana de este viernes.

Cavazos señaló que los ventarrones que colapsaron el templete fueron provocados por un fenómeno meteorológico atípico que no estaba pronosticado, aunque ya se han registrado en otras partes.

"Ayer mismo se tuvo un evento inesperado de vientos en Toluca, que causó la muerte de dos personas", y asimismo, dijo, que el escenario que colapsó, "son estructuras que el municipio revisó en su momento, pero las condiciones fueron cambiando muy rápido".

Respecto al alertamiento que hizo Conagua sobre las ráfagas de viento, expuso que específicamente en ese lugar no se advirtió y el estado de Nuevo León tiene 51 municipios, pero en la zona donde ocurrió el incidente no se tenía pronosticado que pudieran presentarse ráfagas de la magnitud que se presentaron, con velocidades arriba de 90 y 100 kilómetros por hora, pues el alertamiento fue para todo Nuevo León.

Al momento de la inspección de las estructuras, insistió Cavazos, las condiciones meteorológicas eran las adecuadas para llevar a cabo el evento de cierre de campaña.

"Como Protección Civil, nos pidieron un apoyo, que estuviéramos presentes, estuvieron presentes las ambulancias, la Guardia Nacional, Seguridad Pública de San Pedro, Protección Civil del Municipio encargado y nosotros obviamente hicimos una revisión de chequeo de rutina, y al momento eso (los vientos) se presentó; las condiciones, y ustedes lo pueden constatar con la gente que estuvo ahí, las condiciones de fuertes vientos fueron cambiantes de cinco a diez minutos", declaró el director de Protección Civil de NL.

Cuestionado si se descarta una situación de negligencia de parte de autoridades u organizadores, Cavazos expresó: "nomás quiero dejarles bien en claro, vientos de 80, 90 o 100 kilómetros por hora fueron cambiantes, fue muy rápido el tiempo, la Fiscalía tendrá que determinar la cuestión final, los vientos no estaban pronosticados en esa área, arriba de 90, 100 kilómetros por hora".

Erick Cavazos agregó que fue impresionante lo que sucedió. "Fue un evento atípico, ya tuvimos uno ayer en Toluca, causó la muerte de dos personas donde nadie los alertó tampoco, fue cambiante, hay que recordar que estamos en el cambio climático, las condiciones están cambiando mucho".

Comentó que derivado del fenómeno meteorológico el mismo día que ocurrió el accidente con la caída del escenario para el evento de MC, en la misma zona "tuvimos más de 115 reportes de árboles caídos, 35 de postes caídos en parte de San Pedro, de Santa Catarina y de Monterrey. Cuando hay eventos atípicos eso puede suceder".

- ¿Se descarta un error humano?

- Todo pudiera pasar, pero yo no descarto, no soy la Fiscalía y no voy a determinar porque nosotros no dictaminamos.

El funcionario comentó que el municipio es el que tiene los datos de la empresa que instaló la estructura para el templete y el escenario, "acuérdense que nosotros nada más asistimos para cubrir el evento".

Asimismo, dijo desconocer en temas estructurales si hicieron falta algunas previsiones para que el escenario no se desplomara, pues al momento que hicieron el chequeo cumplía con todos los lineamientos con sus anclajes.

"Insisto, ya pasó en Houston un tornado que entró prácticamente de la nada, sin alertamiento, causó muchos daños a edificios dentro de una ciudad; volvemos a los eventos atípicos, ya los tuvimos aquí en 2008 cuando la ciudad se llenó de polvo, con el Alex cuando los vientos derribaron en el 2010, en 1988 con el Gilberto; a medida que va cambiando la temperatura, a nivel mundial está aumentando 1.5 grados, ¿qué estamos haciendo por el cambio climático?", cuestionó Cavazos.

Obviamente, señaló que ante ese tipo de situaciones "nosotros nos vamos a estar preparando, con alertas tempranas".













