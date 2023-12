León.— El analista en seguridad nacional David Saucedo señaló que la masacre ocurrida durante una posada en la exhacienda San José del Carmen tuvo que ser ordenada por el jefe de plaza en Salvatierra, que tiene bajo su dominio el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), en disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Consideró que “no tiene sentido” la hipótesis de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, que establece que el hecho criminal, que dejó 11 personas muertas y 14 lesionadas, se originó por un conflicto con un grupo de jóvenes que se coló en la fiesta.

El especialista advirtió que la FGE debe abarcar diversas líneas de investigación sobre el móvil del homicidio de los jóvenes, sin dejar fuera la extorsión y la intervención del CJNG para “calentar la plaza” al CSRL.

Saucedo explicó que, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes, se suscitó un pleito porque llegaron hombres que no habían sido invitados, uno de ellos quiso sacar a bailar a una joven y su novio tuvo una discusión con él.

“En efecto, sí hubo pleito en la fiesta, pero los jóvenes que fueron corridos de la misma no eran los jóvenes que regresaron o que llegaron con armas largas; se trató de dos episodios distintos”, dijo con base en información que ha recabado para estudiar el caso.

En su opinión, la fiscalía del estado trata de empatar ambos episodios con un objetivo mediático, lo que resulta riesgoso, puesto que deja fuera otras líneas de investigación y la posibilidad de que no se detenga a los autores intelectuales.

“Pero que la fiscalía la utilice como hipótesis para descartar otras líneas, pues se me hace un poquito tramposo de parte de ellos, sobre todo porque van en el tema del cobro de derecho de piso, la presencia de un grupo criminal y reduce el evento a un conflicto entre personas, y no un tema de crimen organizado, como evidentemente fue el caso”.

Sobre la versión de la fiscalía, señala: “No lo descarto, pero no me hace sentido que el grupo criminal que tiene el dominio y el control de la zona cometa un evento de alto impacto y que ellos mismos atraigan la presencia de las fuerzas estatales y federales. No estamos hablando de novatos”.

Saucedo consideró que la hipótesis oficial corresponde a las narrativas que comúnmente construye el fiscal Carlos Zamarripa para tratar de evitar el desgaste mediático y frivolizar la información.

Dijo que es muy frecuente que las autoridades en Guanajuato traten de frivolizar los eventos, de generar un poco de especulación y morbo en la discusión para desviar lo fundamental, que es la existencia de civiles con armas de alto poder que puedan perpetrar este tipo de atentados.

“Me parece que no son ciertas narrativas, pero ellos tienen esa percepción de que si lo reducen a un conflicto de derecho de piso, de crimen organizado, y lo frivolizan y lo transforman en un pleito de cantina, creen que el gobierno del estado tendrá un desgaste menor. No creo que funcione, pero lo están intentando”.

Agregó que “lo importante es quién ordenó [el ataque] y no pudo ser otro que el jefe de plaza de Salvatierra de algunos de los dos cárteles que operan, no tengo duda; no se puede cometer un evento de esta magnitud sin su autorización”.